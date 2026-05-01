Tanz in den Mai: VfR Neumünster mit dem besseren Rhythmus in Eutin

Am Donnerstagabend bat in der Oberliga Schleswig-Holstein der Tabellenvierzehnte Eutin 08 die Rasensportler aus Neumünster im Nachholspiel zum Tanz in den Mai. Nach der Last-Minute-Niederlage des unmittelbaren Abstiegskonkurrenten MTSV Hohenwestedt bei Phönix II am Vorabend hatte die Elf von Dennis Jaacks heute die große Chance, mit einem Sieg die Abstiegsplätze zu verlassen. Am Ende gelang es mit einem 1:3 nicht.
Von den Rosenstädtern musste man heute also einen flotten Sohle auf dem Parkett erwarten. Die Chance, sich im heimischen Waldeck etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, sollte genutzt werden. Allerdings fehlten dabei Tim Schüler und Phil Petersenn (zum ersten Mal in dieser Saison), Leon Dippert und Lennard Jenssen, um nur die wichtigsten Akteure zu nennen.
Der Tabellenfünfte aus Mittelholstein dagegen hatte zuletzt aufgrund seiner vielen Verletzten eher durchschnittlichere Standardtänze hingelegt. Heute war zumindest Tom Schilling wieder dabei. Die Cornelius-Elf ist seit sieben Partien ungeschlagen und hat bereits fünf Spieltage vor Saisonende das größte Ziel erreicht: mal wieder vor dem Lokalrivalen PSV in der Endabrechnung zu landen.
Dementsprechend abgeklärt und cool begann der Gast im eleganten Slowfox. 08 versuchte es dagegen mit mutigem Anlaufen und einer höheren Schlagzahl. Das war schon eher schnellerer Discofox unter Gloria Gaynors Motto "I will survive".
Der Gast ist aber jederzeit in der Lage, bei Gelegenheit das Tempo hochzufahren. Kastriot Alijas Antritt über rechts war dann auf einmal schneller Beat à la "We will Rock you". Ola Adesanya veredelte in der Mitte seine Vorarbeit.
Eutin ließ sich dadurch jedoch keineswegs entmutigen und hatte Pech. Konrad Kohlwes’ Kopfball nach einer Ecke von links schepperte an den Pfosten. Offener Schlagabtausch. Alijas Solo hält Eutin-Keeper Luca Kieczok. Auf der anderen Seite glänzt der heute anstelle von Christopher Newe im Rasensport-Tor stehende Jose Avuirre Dardon (36.) gegen Hussein Sherba. Der bittet genau wie sein bei Intertürk spielender Bruder Abbas vor vier Tagen Linksverteidiger Christoph Kahlcke wiederholt zum Tänzchen, der jedoch meist die Aufforderung ablehnt und humorlos dazwischenfunkt. Sherba musste nach dieser Aktion ausgewechselt werden. Dann brennt es wieder auf der anderen Seite, Kieczok lenkt Alijas Geschoss an den Außenpfosten (37.).
In den letzten Minuten vor der Halbzeit erhöht Rasensport nochmal den Grundrhythmus. Adesanya umkurvt links den Torwart, das 0:2 scheint Formsache, doch Simon Broszeit vereitelt gegen Alija mit einer fairen Monstergrätsche das 0:2 (44.). Im Gegenzug zwingt Lukas Schultz Aguirre zu einer Flugshow. Das Tor fällt dann wieder auf der anderen Seite. Feinster Tango. Ilir Serifi überchippt die Innenverteidigung, Rafael Krause überchippt Kieczok und kickt ins leere Tor (45.+2). Halbzeit.
Mit zwei weiteren neuen Akteuren geht die Jaacks-Elf in die zweite Hälfte. Einer davon ist Emmanoel Bushaj, der im letzten Jahr noch beim VfR nicht über drei Kurzeinsätze hinauskam. Er führt sich gleich gut ein, sein Geschoss verfehlt den Giebel nur knapp.
Aus der eigenen Bedrängnis kombiniert die Cornelius-Elf Krause frei, der einen 25-Meter-Diagonalball auf Serifi spielt. Der zeigt dann Samba vom Feinsten, lässt drei Gegenspieler aussteigen und trifft von der Strafraumgrenze zum 0:3 (55.).
Danach lässt es Rasensport etwas ruhiger angehen. Alija und Krause gehen, dann auch Neca und Adesanya. Schließlich kommt Sonntag Holstein II, da gilt es, mit den Kräften zu haushalten. Jetzt gibt so wieder Eutin die Tanzmusik vor, aber das ist keineswegs trauriger Blues.
Unverdrossen wird auf Eutiner Seite weitergekämpft. Mehrmals brennt es lichterloh im VfR-Strafraum, Johann Schneekloth köpft Millimeter vorbei (60.). Jonas Schomaker klärt gleich zweimal kurz vor der Linie (69., 88.). Aguirre ist nun dauerbeschäftigt. Berk Akcicek und Kenny Korup müssen jetzt hinten ackern. VfR setzt jetzt ausschließlich auf Umschaltaktionen, die aber oft verstolpert oder nicht gut ausgespielt werden. Und jetzt ist auch mal Breakdance zu sehen, Schomaker und Kahlcke holen sich dafür Gelb (57., 82.) ab. Auch Ringelpietz mit Anfassen gibt es, Serifis Trikot wird gleich zweimal in einer Szene auf Reißfestigkeit getestet. Ebenfalls Gelb (80.) für den Eutiner Übeltäter.
Kurz vor dem Ende, so ab der 80. Minute, befreit sich Rasensport wieder etwas. Eine Eckenserie bringt aber nichts ein. Erst Serifi bittet wieder zum Tanz, nach schneller Schrittfolge legt er auf den quirligen Jordan Marquardt ab, der mit strammem Schuss an Kieczok scheitert. Schlussendlich gelingt 08 der hochverdiente Ehrentreffer dann doch noch. Schröders Geschoss hält Aguirre noch, doch Emmanoel Bushaj staubt ab. Im 25. Oberligaspiel sein erster Treffer. Doch mehr gelingt nicht mehr, eine Minute später ist Feierabend.
Fazit: Der VfR punktet fleißig weiter und bleibt auch im achten Spiel in Serie ungeschlagen. Einen Kater nach diesem Tanz in den Mai wird es wohl nicht geben. Eutin muss auf das Abstiegsfinale gegen den MTSV am letzten Spieltag hoffen. Im Abstiegskampf kristallisiert sich heraus, dass wohl nur noch vier Teams die drei Absteiger unter sich ausmachen.
Stimme zum SpielDanny Cornelius (Trainer VfR Neumünster)
Eutin 08: Kieczok – Kuhnert, Zittlau, Broszeit (46. Schneekloth), Weist – Schultz, Kuszak - Schrake, Odiase, Sharba (37. Schröder) – Kohlwes (46. Emanoel Bushaj).
Trainer: Dennis Jaacks.
VfR Neumünster: Aguirre Dardon - Neca (72. Arshakyan), Schilling, Schomaker, Kahlcke – Serifi, Korup, Akcicek, Krause (64. Marquardt) – Alija (58. Carvalho), Adesanya (72. Kramer)
Trainer: Danny Cornelius.
Schiedsrichter: Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau) mit ganz starker Leistung.
Assistent: Joelina Wendtorff, Tim Hohmann.
Zuschauer: 185 zahlende, dazu sehr viele Jugendliche aus dem 08 Fußball-Nachwuchs.
Tore: 0:1 Moshood Adesanya (7.), 0:2 Rafael Krause (45.+2), 0:3 Ilir Serifi (55.), 1:3 Emanoel Bushaj (90.+3).