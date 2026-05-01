Tanz in den Mai: VfR Neumünster mit dem besseren Rhythmus in Eutin von Helwig Pfalzgraf · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

Trainer Dennis Jaacks und Eutin 08 steuern auf ein Highnoon-Duell am letzten Spieltag am 16. Mai zuhause gegen Hohenwestedt zu. – Foto: Olaf Wegerich

Am Donnerstagabend bat in der Oberliga Schleswig-Holstein der Tabellenvierzehnte Eutin 08 die Rasensportler aus Neumünster im Nachholspiel zum Tanz in den Mai. Nach der Last-Minute-Niederlage des unmittelbaren Abstiegskonkurrenten MTSV Hohenwestedt bei Phönix II am Vorabend hatte die Elf von Dennis Jaacks heute die große Chance, mit einem Sieg die Abstiegsplätze zu verlassen. Am Ende gelang es mit einem 1:3 nicht.

Eutin: Heißer Tanz in den Mai? Von den Rosenstädtern musste man heute also einen flotten Sohle auf dem Parkett erwarten. Die Chance, sich im heimischen Waldeck etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, sollte genutzt werden. Allerdings fehlten dabei Tim Schüler und Phil Petersenn (zum ersten Mal in dieser Saison), Leon Dippert und Lennard Jenssen, um nur die wichtigsten Akteure zu nennen.

Rasensport: Alle Ziele erreicht: lockerer Saison-Abtanzball?

Der Tabellenfünfte aus Mittelholstein dagegen hatte zuletzt aufgrund seiner vielen Verletzten eher durchschnittlichere Standardtänze hingelegt. Heute war zumindest Tom Schilling wieder dabei. Die Cornelius-Elf ist seit sieben Partien ungeschlagen und hat bereits fünf Spieltage vor Saisonende das größte Ziel erreicht: mal wieder vor dem Lokalrivalen PSV in der Endabrechnung zu landen.

Moshood Adesanya (VfR Neumünster) hat mit Kastriot Alija am Donnerstagabend den richtigen Tanzpartner ausgewählt. – Foto: Olaf Wegerich

Dementsprechend abgeklärt und cool begann der Gast im eleganten Slowfox. 08 versuchte es dagegen mit mutigem Anlaufen und einer höheren Schlagzahl. Das war schon eher schnellerer Discofox unter Gloria Gaynors Motto "I will survive". Neumünsters Sturmduo schlägt früh zum 0:1 zu Der Gast ist aber jederzeit in der Lage, bei Gelegenheit das Tempo hochzufahren. Kastriot Alijas Antritt über rechts war dann auf einmal schneller Beat à la "We will Rock you". Ola Adesanya veredelte in der Mitte seine Vorarbeit. 08 gleichwertig Eutin ließ sich dadurch jedoch keineswegs entmutigen und hatte Pech. Konrad Kohlwes’ Kopfball nach einer Ecke von links schepperte an den Pfosten. Offener Schlagabtausch. Alijas Solo hält Eutin-Keeper Luca Kieczok. Auf der anderen Seite glänzt der heute anstelle von Christopher Newe im Rasensport-Tor stehende Jose Avuirre Dardon (36.) gegen Hussein Sherba. Der bittet genau wie sein bei Intertürk spielender Bruder Abbas vor vier Tagen Linksverteidiger Christoph Kahlcke wiederholt zum Tänzchen, der jedoch meist die Aufforderung ablehnt und humorlos dazwischenfunkt. Sherba musste nach dieser Aktion ausgewechselt werden. Dann brennt es wieder auf der anderen Seite, Kieczok lenkt Alijas Geschoss an den Außenpfosten (37.). Rasensport zieht nochmal an In den letzten Minuten vor der Halbzeit erhöht Rasensport nochmal den Grundrhythmus. Adesanya umkurvt links den Torwart, das 0:2 scheint Formsache, doch Simon Broszeit vereitelt gegen Alija mit einer fairen Monstergrätsche das 0:2 (44.). Im Gegenzug zwingt Lukas Schultz Aguirre zu einer Flugshow. Das Tor fällt dann wieder auf der anderen Seite. Feinster Tango. Ilir Serifi überchippt die Innenverteidigung, Rafael Krause überchippt Kieczok und kickt ins leere Tor (45.+2). Halbzeit.

Noah Odiase (Eutin 08) und Co hatten nicht das Quäntchen Glück, um die Partie zu drehen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit zwei weiteren neuen Akteuren geht die Jaacks-Elf in die zweite Hälfte. Einer davon ist Emmanoel Bushaj, der im letzten Jahr noch beim VfR nicht über drei Kurzeinsätze hinauskam. Er führt sich gleich gut ein, sein Geschoss verfehlt den Giebel nur knapp. Umschaltspiel vom Feinsten zum 0:3 Aus der eigenen Bedrängnis kombiniert die Cornelius-Elf Krause frei, der einen 25-Meter-Diagonalball auf Serifi spielt. Der zeigt dann Samba vom Feinsten, lässt drei Gegenspieler aussteigen und trifft von der Strafraumgrenze zum 0:3 (55.). Cornelius wechselt frühzeitig seine Offensive Danach lässt es Rasensport etwas ruhiger angehen. Alija und Krause gehen, dann auch Neca und Adesanya. Schließlich kommt Sonntag Holstein II, da gilt es, mit den Kräften zu haushalten. Jetzt gibt so wieder Eutin die Tanzmusik vor, aber das ist keineswegs trauriger Blues.

Abwehrspieler Kenny Korup, Allzweckwaffe des VfR Neumünster, spielte im zentralen Mittelfeld. – Foto: Olaf Wegerich