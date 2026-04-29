Tanz in den Mai: Gipfeltreffen und Abstiegsangst unter Flutlicht

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

In der Landesliga Nord stehen denkwürdige Partien an, die sowohl den Aufstiegskampf als auch die Regionen am Tabellenende erschüttern könnten. Während an der Spitze ein direktes Duell um die Verfolgerrolle entbrennt, steht im Tabellenkeller der Kampf um das sportliche Überleben im Vordergrund. Drei Partien unter Flutlicht markieren den Auftakt in ein entscheidendes Wochenende.

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Morgen, 19:30 Uhr SG Bornim SG Bornim Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 19:30 PUSH

Das Schlusslicht aus Bornim empfängt die Fortuna aus Babelsberg zu einem Nachbarschaftsduell, das für die Gastgeber eine enorme Bedeutung hat. Mit lediglich 13 Punkten steht Bornim auf dem 16. Tabellenplatz und benötigt dringend Zählbares, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Die Erinnerung an das knappe 2:3 im Hinspiel zeigt, dass Bornim mithalten kann. Die Gäste aus Babelsberg reisen mit 24 Punkten als Tabellenzehnter an und wollen ihre Position im Mittelfeld festigen.

Morgen, 20:00 Uhr Angermünder FC Angermünde SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 20:00 live PUSH

In Angermünde kommt es zum ungleichen Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellendreizehnten und dem souveränen Spitzenreiter. Der Angermünder FC hat 18 Punkte auf dem Konto und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein, denn der SV Viktoria Potsdam führt das Tableau mit 57 Punkten an. Über dieser Begegnung schwebt das außergewöhnliche Hinspielergebnis von 16:0 für Potsdam, was für Angermünde nun vor heimischer Kulisse vor allem eine Frage der Ehre und der moralischen Standfestigkeit sein wird.

Das absolute Spitzenspiel des Abends findet in Falkensee statt, wenn der Tabellenzweite den punktgleichen Dritten fordert. Beide Mannschaften stehen bei 52 Zählern, wobei Falkensee-Finkenkrug aufgrund der besseren Tordifferenz den zweiten Platz belegt. Dieses direkte Duell wird richtungsweisend für den Kampf um die Vizemeisterschaft sein. Zepernick brennt auf Wiedergutmachung für die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel, während die Gastgeber den Heimvorteil nutzen wollen, um sich im direkten Duell abzusetzen.

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