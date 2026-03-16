Tanz auf des Messers Schneide

– Foto: Benno Ewigleben

Im zweiten Akt ging das Spiel mit vielen Zweikämpfen weiter: Beide Mannschaften wollten die vollen drei Punkte. So waren nun Standards gehäuft auf der Tagesordnung. Und in der 52.Spielminute gelang so Philipp Vofrei nach einem Eckstoß am zweiten Pfosten per Kopf der Führungstreffer für die Männer vom Hainberg - 2:1. Es folgten spannende Restspielminuten bei besten schottischen Wetter. Die Gäste aus Haarhausen investierten nun alles in den Ausgleichstreffer. Die TSV-Defensive um Matheusz Szymanski wurde nun auf Herz und Nieren getestet. Einige Millimeterentscheidungen musste das harmonierende Schiedsrichter-Team treffen. Die SG Wachsenburg Haarhausen war dem Ausgleich zwei Mal nahe, vergab aber ihre Hochkaräter etwas überhastet. Auf der Gegenseite verpasste es der TSV Bad Blankenburg im Umkehrspiel den Deckel auf das Spiel zu schrauben. Kurz vor Ultimo holte sich Benno Ewigleben (90.+3) nach einem übermotivierten Schubser mit beiden Händen den roten Karton beim Schiedsrichter ab, was bei der aktuellen angespannten Personalsituation des TSV nicht weiterhelfen wird. Der Spannungsbogen des Spieles gipfelte im letzten Freistoß-Ball (90.+7), den TSV-Torhüter Louis Augner im bedrohten Eck unter sich begrub. Es folgte der Abpfiff und die Gewissheit, dass die Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage den Bad Blankenburgern geglückt war. Auch die Gäste hatten alles gegeben - konnten sich aber nicht dafür zählbar entlohnen.

Eine davon nutzte Jonas Grulich, welcher der TSV-Defensive entwischte und Torhüter Augner mit einem Heber aus 17 Metern überwand - 0:1 (9.). Fortan zeigte sich der Gastgeber griffiger und kam selbst zu Torgelegenheiten. Der Ausgleichstreffer resultierte in der 17.Spielminute aus einem Standard: Routinier Stefan Botz zirkelte den Ball sehenswert aus den rechten Halbfeld diagonal über die Mauer an der Strafraumgrenze in das Tor 1:1. Der TSV Bad Blankenburg blieb am Drücker, konnte aber in Halbzeit eins aus seinen guten Einschussmöglichkeiten kein Kapital schlagen. Auf der Gegenseite zeigte sich die SGW mit Schüssen aus der Distanz. Es blieb bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Robert Eichler (SC 1903 Weimar) beim 1:1-Remis.