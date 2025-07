Tansu Tokmak trainiert nun Heiligenhaus

Neuer Coach der SSVg, die in der Kreisliga A Niederberg spielt, verpflichtete den in Ratingen bestens bekannten Tansu Tokmak. Der 37-Jährige aus Mönchengladbach war zuletzt zwei Jahre sehr erfolgreich bei Türkgücü Ratingen tätig und belegte in der abgelaufenen Saison der Kreisliga A Düsseldorf Platz drei. Die Ratinger spielten dabei lange Zeit im Kampf um den Aufstieg mit. „Tansu ist ein mit der B-Lizenz ausgestatteter Trainer“, sagt Top über den neuen Coach. „Das konnte er bei Türkgücü eindrucksvoll unter Beweis stellen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Nun ist er ein wichtiger Teil der SSVg-Familie.“