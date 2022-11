Tannheim/Aitrach überrollt den SV Kirchdorf

Die im ersten Abschnitt völlig überforderten Gäste hatten dem Angriffswirbel der SGM in der ersten halben Stunde nichts entgegenzusetzen und mussten binnen 25 Minuten sechs Tore schlucken. In der vierten Minute scheiterte Florian Villinger zunächst noch aus kurzer Distanz am Torhüter, doch in der elften Minute eröffnete Tobi Gümbel nach Vorlage von Florian Villinger mit seinem Treffer zum 1:0 den Torreigen. Zwei Minuten später ließ Christian Villinger mit einem abgefälschten Freistoß das 2:0 folgen und nur eine Minute später war Florian Villinger nach schönem Zuspiel von Jan Osterried zum 3:0 erfolgreich. Drei weitere Zeigerumdrehungen später erhöhte Markus Rock per Abstauber auf 4:0, nachdem er eine Minute vorher noch eine weitere große Möglichkeit ausgelassen hatte. Der Torhunger der Biechele-Schützlinge war aber noch nicht gestillt: In der 23. Minute schlenzte Markus Rock aus gut 20 Metern das Leder ins lange Eck zum 5:0 und Daniel Buchmann machte mit einem weiteren Abstauber in der 35. Minute das halbe Dutzend voll. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel schickte Sebastian Häfele mit einem weitern Seilpass den eingewechselten Gabriel Boscher auf die Reise, der zum 7:0 vollendete. Danach schwanden beim Gastgeber etwas die Kräfte aber die Gäste wehrten sich nun auch mehr als im ersten Durchgang. So kam die SGM „nur“ noch zu zwei weiteren Torchancen, bei denen Gabriel Boscher am Torhüter und Jan Osterried an der Latte scheiterte. Dafür gelang den Gästen nach gut einer Stunde per Abstauber der 7:1 Ehrentreffer. Bei diesem Ergebnis bleib es bis zum Ende. Damit schließt die SGM Tannheim/Aitrach ein mehr als erfolgreiches Fußballjahr ab und geht in die wohlverdiente Winterpause.