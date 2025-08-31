Tannheim/Aitrach siegt im Illertalderby

Dabei waren die Gastgeber in der Anfangsphase das bessere und auch gefährlichere Team. In der fünften und zehnten Minute zielten sie mit einem Schuss und einem Kopfball nur knapp am SGM-Gehäuse vorbei. In der 13. Minute gingen sie dann auch verdient mit einem Schuss aus halbrechter Position folgerichtig in Führung. Die SGM kam erst nach 17 Minuten zu ihrem ersten ernstzunehmenden Torschuss, dabei strich ein abgefälschter Ball von Christian knapp am kurzen Pfosten vorbei. Nachdem erneut Christian Villinger zwei Minuten später übers Tor zielte, leitete er in der 24. Minute den Ausgleich ein: Sein Eckball landete bei seinem Bruder Florian, der das Leder aus halblinker Position mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Netz hämmerte. Danach tat sich bis zur Pause vor beiden Toren wenig bis nichts. Die SGM war zwar jetzt das aktivere Team, konnte sich aber keine weiteren Möglichkeiten erarbeiten. Mit Beginn der zweiten Hälfte übernahm die Elf von Trainer Carlo Werner dann das Kommando und war nun klar überlegen. Niklas Villinger scheiterte am gut reagierenden Torhüter und ein Kopfball von Jan Osterried ging knapp am Tor vorbei. Nach genau einer Stunde dann aber doch die verdiente Gäste-Führung: Daniel Biechele bediente Jan Osterried, der das Leder aus wenigen Metern im Kirchdorfer Gehäuse versenkte. Vier Minuten später bereits die Vorentscheidung: Jan Osterried spielte einen Steckpass auf Niklas Villinger, der mit einem Heber das 1:3 besorgte. Im weiteren Verlauf hatte die SGM das Spiel klar im Griff, von den Platzherren gab es keine gefährliche Aktion mehr. So nahm die SGM am Ende völlig verdient alle drei Punkte mit nach Hause.