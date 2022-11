Tannheim/Aitrach gewinnt beim Bezirksligaabsteiger

Die SGM fand gut ins Spiel, die erste Chance hatte jedoch der Gastgeber, wobei der Schuss aus aussichtsreicher Position deutlich am Tor vorbeiging. Nach 14 Minuten scheiterte Sebastian Häfele mit seinem Kopfball ebenso am Torhüter wie eine Minute später Tobi Gümbel bei seinem Schussversuch. Doch in der 17. Minute durfte dann im SGM-Lager erstmals gejubelt werden. Markus Rock setzte Christian Villinger in Szene, der mit einem Schuss ins lange Eck seine Elf mit 0:1 in Führung brachte. Vier Minuten später hatte Florian Villinger das 0:2 auf dem Fuß, als er allein vor dem Torhüter auftauchte, konnte diesen aber nicht überwinden. Danach kamen die Platzherren aber besser ins Spiel, ein Freistoß in der 26. Minute konnte dabei Basti Schütte im SGM-Tor noch um den Pfosten lenken. Machtlos war er dann drei Minuten später, als der SV Mittelbuch durch einen berechtigten Foulelfmeter zum 1:1 Ausgleich kam. Nun waren die Einheimischen am Drücker und gingen kurz vor der Halbzeit im Anschluss an einen abgewehrten Eckball auch prompt mit 2:1 in Führung, was zugleich der Halbzeitstand war. Auch die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten den Hausherren, die vor allem durch eine Reihe von Eckbällen immer wieder für Gefahr vor dem SGM-Tor sorgten. Doch die Biechele-Schützlinge steigerten sich anschließend und drehten mit einem Doppelschlag in der 54. und 55. Minute das Spiel. Zunächst verwandelte Christian Villinger eine Flanke von Tobi Gümbel zum 2:2 und nur eine Minute später gelang Tobi Gümbel mit einem Schuss unter die Latte nach Zuspiel von Daniel Biechele das 2:3. Und es sollte noch besser kommen: In der 64. Minute schloss Gabriel Boscher einen Konter über Daniel Biechele und Christian Villinger zum 2:4 ab. Nun hatte die SGM die Partie wieder im Griff und eine Minute später scheiterte Gabi Boscher gleich zweimal am Torhüter. In der 71. Minute wurde er dann aber im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Christian Villinger mit seinem dritten Treffer sicher zum 2:5. In der 77. Minute vergab Florian Villinger die endgültige Entscheidung, als er wieder allein vor dem Torhüter diesen nicht bezwingen konnte. Stattdessen verkürzten die Mittelbucher eine Minute später per Kopf auf 3:5. In der Schlussphase drückte der Gastgeber auf das SGM-Tor, der Biechele-Elf gelangen nun keine durchdachten Gegenangriffe mehr. Doch trotz weiterer zahlreicher Eckbälle der Heimelf wurde der Sieg sicher über Zeit gebracht. Damit schließt die SGM die Vorrunde sensationell auf dem zweiten Tabellenplatz ab, punktgleich hinter dem führenden Favoriten Wacker Biberach.