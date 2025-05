Tannheim/Aitrach bleibt am Spitzenduo dran

Nach einer über weite Strecken starken Vorstellung feierte unsere „Zweite“ einen hohen Sieg, der aufgrund vieler ausgelassener Tormöglichkeiten noch hätte höher ausfallen müssen. Die ersten zwanzig Minuten verliefen noch halbwegs ausgeglichen, doch dann kam der Angriffsexpress der SGM ins Rollen. Sebastian Häfele eröffnete den Torreigen in der 23. Minute, als er in einen Rückpass zum Gästetorhüter ging und bei dessen Klärungsversuch den Fuß dazwischen hielt. Nachdem man weitere teils hochkarätige Chancen liegen ließ gelang Anthony Kraft mit einem sehenswerten Schuss das 2:0. Noch vor der Pause erhöhte dann wieder Sebastian Häfele per Kopf auf 3:0. Im zweiten Durchgang genehmigte sich die Heimelf dann eine längere Auszeit, ehe man in den letzten zwanzig Minuten nochmals das Gaspedal durchdrückte. Sebastian Häfele mit seinem dritten Treffer, Hannes Hebel und Julius Boscher per Abstauber machten das halbe Dutzend voll. Nebenbei ließ man noch ein weiteres halbes Dutzend Tormöglichkeiten ungenutzt. Stattdessen gelang den Gästen mit einem sehenswerten Heber noch der 6:1 Ehrentreffer.