Tannhausen/Stödtlen: "Unsere bisherige Saison ist sehr durchwachsen"

In der aktuellen Saison kämpft die SGM Tannhausen/Stödtlen um den direkten Klassenerhalt. Nach einem holprigen Saisonstart zeigt sich die Mannschaft trotz Rückschlägen kämpferisch und kollektiv stark. Trainer Marco Ganzenmüller, 30 Jahre alt und seit Beginn dieser Saison am Steuer, blickt dabei nüchtern auf die bisherigen Entwicklungen. Mit klaren Worten und zahlreichen Zitaten schildert er sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte der Hinrunde.

In der Liga, in der „jeder jeden schlagen kann“, zeigt sich laut Ganzenmüller vor allem eine beeindruckende Ausgewogenheit. Diese Beobachtung hebt er hervor: „In der Liga kann jeder jeden schlagen, überrascht hat mich tatsächlich diese Ausgewogenheit der Liga.“ Trotz der schwierigen Startphase gab es Lichtblicke – nicht zuletzt wegen der ungebrochenen Moral der Spieler, die trotz Rückschlägen nie den Glauben an sich verloren haben.

Er berichtet: „Sehr positiv ist mir die Reaktion der Mannschaft in Erinnerung geblieben, die nach 6 Niederlagen zu Beginn der Saison nicht die Hoffnung, den Mut & den Ehrgeiz verloren hat. Sondern immer versucht hat, positiv mit der Situation umzugehen.“ Bereits am 18.08.2024 endete der Auftakt mit einer 0:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II. Im zweiten Spieltag mussten die Gäste eine 2:4-Niederlage gegen den FC Durlangen hinnehmen, und auch im dritten Spieltag verlor das Team mit 0:2 gegen TSV Hüttlingen.

Die Hinrunde bot jedoch auch positive Momente: So konnte die Mannschaft am 29.09.2024 mit einem 5:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Fleinheim überzeugen. Weitere Höhepunkte waren der überzeugende 7:0-Sieg gegen den FC Spraitbach am 27.10.2024 sowie ein 2:0-Erfolg gegen TSG Nattheim am 15. Spieltag. Nichtsdestotrotz folgte auf einige dieser Erfolge auch eine bittere Niederlage: Am 16. Spieltag wurde ein schwerer 8:2-Rückstand gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II verzeichnet, was den durchwachsenen Charakter der Saison zusätzlich unterstreicht.

Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte bleibt das Ziel des direkten Klassenerhalts zentral. „Ziel war & ist natürlich der direkte Klassenerhalt, wir hinken aktuell unseren Erwartungen hinterher & versuchen das in der zweiten Hälfte der Saison besser zu gestalten“, so Ganzenmüller. Diese Zielsetzung ist nicht nur sportlich relevant, sondern auch essenziell für das Selbstverständnis des gesamten Teams.

Im Hinblick auf die personellen Verhältnisse bestätigt der Trainer: „Aktuell keine Änderungen im Kader.“ Dennoch ist die Vorbereitung auf die Rückrunde angesichts ungünstiger Witterungsbedingungen eine besondere Herausforderung. „Leider ist auf Grund der Witterung die Vorbereitung im Winter eher schwierig, deshalb gilt es physisch & läuferisch fit zu sein & hoffentlich verletzungsfrei zu bleiben. Ziel ist & bleibt der direkte Klassenerhalt“, betont Ganzenmüller.

Mit dem Ziel des direkten Klassenerhalts als Leitmotiv blickt der Trainer optimistisch in die zweite Saisonhälfte. Ohne personelle Veränderungen will man den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und die Defizite in der Konstanz überwinden. Die durch die Witterung erschwerte Vorbereitung soll dabei durch einen verstärkten Fokus auf körperliche Fitness kompensiert werden.