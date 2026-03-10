Tanner mit Dreierpack – Hemmingen bleibt nach 5:0 weiter ungeschlagen Der SC Hemmingen-Westerfeld setzt seine beeindruckende Serie fort. Gegen den HSC BW Schwalbe Tündern feiert der Tabellenführer den 17. Saisonsieg. von SN · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Patrice König

Der SC Hemmingen-Westerfeld hat am 22. Spieltag der Landesliga Hannover einen klaren 5:0-Heimsieg gegen den HSC BW Schwalbe Tündern gefeiert. Der Tabellenführer bleibt damit auch im 21. Punktspiel der Saison ohne Niederlage und baute seine Erfolgsserie weiter aus. Für Tündern hatte die Niederlage Folgen, der Verein aus Hameln rutschte um einen Tabellenplatz ab und steht nun auf dem vorletzten Platz.

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen und setzten die Gäste früh unter Druck. Trainer Tim Hoffmann zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Trotz einiger personeller Ausfälle haben wir ein tolles und sehr ansehnliches Spiel gesehen“, erklärte Hoffmann. „Wir waren die gesamte Spieldauer sehr dominant, kontrolliert und stark im Spiel gegen und mit dem Ball. Die Tore waren klasse herausgespielt.“ Tündern verteidigte zunächst diszipliniert und versuchte über Konter zum Erfolg zu kommen. „Tünden hatte in der ersten halben Stunde eine gute Ordnung und hat versucht aus einer tiefen Staffelung zu verteidigen und dann umzuschalten“, sagte Hoffmann. Eine dieser Situationen führte auch zur einzigen nennenswerten Gelegenheit der Gäste, blieb jedoch ohne Torerfolg.

In der 26. Minute ging Hemmingen schließlich in Führung. Christopher Schultz traf zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Niclas Tanner in der vierten Minute der Nachspielzeit auf 2:0. Direkt nach dem Seitenwechsel baute Kaan Akif Köse den Vorsprung weiter aus und erzielte in der 49. Minute das 3:0. In der Schlussphase stellte Tanner mit zwei weiteren Treffern den Endstand her. Der Angreifer traf in der 73. und 85. Minute und schnürte damit einen Dreierpack. Hoffmann lobte besonders die Entstehung der Treffer.