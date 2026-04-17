Tanne Thalheim zu Gast in Dresden: Kampf gegen den Auswärtsfluch

René Wendler macht aus dieser Diskrepanz kein Hehl und findet deutliche Worte für die bisherige Ausbeute auf fremden Plätzen: „Wir fahren zu einem spielstarken Gegner, der eine ordentliche Heimbilanz hat. Wir dagegen haben eine miserable Auswärtsbilanz.“ Mit 22 Punkten rangiert der SV Tanne aktuell auf dem elften Tabellenplatz, doch der Vorsprung auf die gefährdeten Ränge ist weiterhin schmal. Besonders der Dresdner SC, der mit 20 Punkten auf Rang 13 lauert, hält den Druck im Tabellenkeller hoch.

Für Wendler ist klar, dass der Klassenerhalt nicht allein im heimischen Waldstadion gesichert werden kann. „Wir können nicht immer davon ausgehen, dass wir zu Hause die Punkte für den Klassenerhalt sammeln“, mahnt der Trainer. Um in Dresden bestehen zu können, fordert er von seiner Elf eine Steigerung über die volle Distanz. In der Vorwoche, beim 2:2 gegen Lipsia Eutritzsch, glänzte das Team zwar in der ersten Halbzeit, musste jedoch nach einer Gelb-Roten Karte für Adrian Teichert eine halbe Stunde in Unterzahl agieren – eine Schwächung, die in Dresden unbedingt vermieden werden soll. „Wir benötigen zwei gute Halbzeiten und die gewisse Disziplin in den Zweikämpfen, damit wir auch zum Spielende hin die Chance auf Punkte haben“, so Wendler weiter.

Der Gegner aus dem Dresdner Norden wird spielerisch eine hohe Hürde darstellen. Der SC Borea Dresden belegt mit 30 Punkten einen soliden achten Tabellenplatz, kam zuletzt jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen VfB Fortuna Chemnitz hinaus. Trotz dieser jüngsten Punktteilung warnt Wendler vor der spielerischen Qualität der Gastgeber. Dennoch gibt es für Thalheim einen psychologischen Anhaltspunkt: Das Hinspiel im Erzgebirge konnte die Tanne-Elf überraschend deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Damals sicherten Lukas Hirsch und ein Doppelpack von Robert Nitzsche den Dreier.