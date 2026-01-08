Tangermünde holt ein junges Duo: "Bleiben unserer Philosophie treu"

Zum Start ins neue Jahr konnte der FSV Saxonia Tangermünde zwei Neuzugänge im Landesliga-Kader vermelden. Ein junges Duo ist vom Landesklasse-Vertreter Rossauer SV zum Tabellenachten der LOTTO-Landesliga Nord in die Kaiserstadt gewechselt.

So werden Tim Ole Nowack und Marlon Baik künftig mit dem "Roten Adler" auf der Brust auflaufen. Die beiden 21-Jährigen hatten bis zum vergangenen Sommer noch für den SV Blau-Weiß Gladigau in der Kreisoberliga Altmark Ost gespielt und wechseln nach dem kurzen Landesklasse-Intermezzo mit vielversprechenden Leistungen nun noch eine weitere Spielklasse nach oben. Zu den Spielerprofilen:

"Ich freue mich riesig, dass wir mit Tim Ole Nowack und Marlon Baik zwei junge, talentierte Spieler bereits im Winter für die Saxonia gewinnen konnten", sagt Tangermündes Sportlicher Leiter Michael Fraaß über die Neuzugänge im Doppelpack. "Mit diesen Transfers bleiben wir unserer Philosophie treu: Wir setzen bewusst auf junge, hungrige Spieler aus der Region und aus den umliegenden Vereinen, die sich weiterentwickeln und gemeinsam mit uns etwas aufbauen wollen."

Saxonia richtet "ganz großen Dank" an den Rossauer SV

Beide hätten vor dem Wechsel bereits einige Wochen in Tangermünde mittrainiert und hätten dabei "vom ersten Training an einen sehr guten Eindruck hinterlassen - sportlich wie menschlich", erklärt Fraaß. "Genau solche Spieler passen perfekt zu unserem Weg."

Einen "ganz großen Dank" richtete der 42-Jährige zudem an den Rossauer SV "für den offenen, fairen und sehr angenehmen Austausch auf Augenhöhe", so der Sportliche Leiter: "Dass uns beide Spieler bereits im Winter freigegeben wurden, ist alles andere als selbstverständlich und zeigt großen Sportsgeist. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich." Zumal der RSV mit nur elf Punkten aus der Hinrunde selbst mitten im Abstiegskampf der Landesklasse, Staffel 1, steckt.