Taner Durdu übernimmt zur neuen Saison bei der SpVgg Hurst-Rosbach

Wir freuen uns, Taner Durdu als unseren neuen Trainer vorstellen zu können!

Taner übernimmt ab der kommenden Saison an der Seitenlinie. Als Spieler hat er selbst in der 2. Bundesliga gespielt, zudem bringt der A-Lizenz-Inhaber Trainererfahrung aus der Mittelrhein- und Landesliga mit.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Taner bei seiner Arbeit viel Erfolg! 🔵⚪️