Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Taner Durdu übernimmt zur neuen Saison bei der SpVgg Hurst-Rosbach
von Lukas Hörster · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser
Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns, Taner Durdu als unseren neuen Trainer vorstellen zu können!
Taner übernimmt ab der kommenden Saison an der Seitenlinie. Als Spieler hat er selbst in der 2. Bundesliga gespielt, zudem bringt der A-Lizenz-Inhaber Trainererfahrung aus der Mittelrhein- und Landesliga mit.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Taner bei seiner Arbeit viel Erfolg! 🔵⚪️