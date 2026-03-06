Talha Demir ärgert den VfL Jüchen

Keinen Sieger gab es zwischen dem VfL Jüchen und dem 1. FC Monheim am Freitagabend. Die restlichen Spiele des 22. Spieltags der Oberliga Niederrhein steigen am Sonntag, unter anderem steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.
Mit einem Sieg hätte der VfL Jüchen in der Tabelle bis auf den vierten Platz vorrücken können - das aber wusste der 1. FC Monheim zu verhindern. Dabei begann es zunächst durchaus im Sinne der Hausherren, die durch einen Treffer von Yuta Inoue schon nach 17 Minuten in Führung gingen. Das sollte zugleich auch der Pausenstand sein. Nach dem Seitenwechsel agierte der Gast aus Monheim zunächst zielstrebiger und wurde dafür gleich belohnt. Talha Demir erzielte nicht nur sein insgesamt zehntes Saisontor, er bescherte seiner Mannschaft auch den Ausgleich. Weitere Treffer sollten bis zum Ende der vierminütigen Nachspielzeit nicht mehr fallen, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb. Der FCM konnte so zumindest einen Punkt im Abstiegskampf holen, die Gefahrenzone ist aktuell aber trotzdem nur drei Punkte entfernt.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck
So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich
So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst
