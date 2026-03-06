 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Talha Demir ärgert den VfL Jüchen

Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler empfängt den 1. FC Monheim am Freitag, am Sonntag steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.

von André Nückel · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Talha Demir sichert dem 1. FC Monheim einen Punkt.
Talha Demir sichert dem 1. FC Monheim einen Punkt. – Foto: FCM

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Keinen Sieger gab es zwischen dem VfL Jüchen und dem 1. FC Monheim am Freitagabend. Die restlichen Spiele des 22. Spieltags der Oberliga Niederrhein steigen am Sonntag, unter anderem steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

VfL Jüchen muss mit Remis gegen Monheim leben

Heute, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1
1
Abpfiff

Mit einem Sieg hätte der VfL Jüchen in der Tabelle bis auf den vierten Platz vorrücken können - das aber wusste der 1. FC Monheim zu verhindern. Dabei begann es zunächst durchaus im Sinne der Hausherren, die durch einen Treffer von Yuta Inoue schon nach 17 Minuten in Führung gingen. Das sollte zugleich auch der Pausenstand sein. Nach dem Seitenwechsel agierte der Gast aus Monheim zunächst zielstrebiger und wurde dafür gleich belohnt. Talha Demir erzielte nicht nur sein insgesamt zehntes Saisontor, er bescherte seiner Mannschaft auch den Ausgleich. Weitere Treffer sollten bis zum Ende der vierminütigen Nachspielzeit nicht mehr fallen, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb. Der FCM konnte so zumindest einen Punkt im Abstiegskampf holen, die Gefahrenzone ist aktuell aber trotzdem nur drei Punkte entfernt.

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - SC St. Tönis

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - Holzheimer SG

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:15

________________

Liveticker: FC Büderich - ETB SW Essen

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Blau-Weiß Dingden

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck
So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich
So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein