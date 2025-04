Talha Bayram erlebte ein besonderes Debüt in der Türkei. – Foto: Kevin Kirchner

Talha Bayram: Von der Landesliga zum Profi-Debüt vor 40.000 Zuschauern Talha Bayram spielte in der Hinrunde noch für Arminia Klosterhardt in der Landesliga. Im Winter wagte er den durchaus mutigen Wechsel in die 4. Liga der Türkei - und feierte am Wochenende gegen Bursaspor sein Debüt vor fast 42.000 Zuschauern. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Arm. Kloster Talha Bayram

Der Traum von Talha Bayram wurde wahrscheinlich schneller zur Realität als anfangs angenommen. Der 27-jährige Torhüter wechselte im Winter von Arminia Klosterhardt aus der Landesliga zum türkischen Viertligisten 23 Elazig FK. Am Sonntag feierte er sein Debüt vor 41.790 Zuschauern gegen Tabellenführer Bursaspor.

Nach der Süper Lig gibt es in der Türkei eine eingleisige zweite Liga namens "1. Lig", die zweigleisige dritte Liga namens "2. Lig" und die viergleisige vierte Liga namens "3. Lig". Für Bayram war es also durchaus ein Klassensprung, schließlich spielte er in Deutschland in der sechsten Liga, wenngleich es natürlich Niveau-Unterschiede zwischen beiden Fußballnationen gibt. Bayram nahm am YouTube-Format „Find the Pro“ teil und erhielt im Anschluss den ein oder anderen Anruf von interessierten Vereinen. Den Zuschlag erhielt 23 Elazig FK. Im Januar teilte er der FuPa-Redaktion mit: „Zu meinen Erwartungen kann ich noch nicht so viel zu sagen, da alles sehr schnell verlief. Ich hoffe auf eine gute Zeit, wo ich vieles mitnehmen kann und verletzungsfrei bleibe. Ich muss erstmal alles selbst realisieren.“

Für den Keeper veränderte sich quasi über Nacht das ganze Leben, denn er wechselte als Profi in die Türkei. Er hat für anderthalb Jahre unterschrieben und sagte im Gespräch auch, dass er schnellstmöglich die Nummer eins werden wolle. "Die Mannschaft hier hat mich super aufgenommen spreche auch die Sprache hier, deshalb fiel es mir nicht schwer mich einzuleben", meinte er nach seinen ersten Tagen bei seinem neuen Verein. Dafür aufgegeben hat er das Leben in seinem Geburtsland. Ein Risiko? „Man muss für gewisse Dinge einiges in Kauf nehmen und opfern“, erzählte Bayram. „Ich möchte später nichts bereuen.“ Bursaspor: Über 40.000 Zuschauer im "Krokodil-Stadion"