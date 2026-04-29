Talenttag Mädchenfußball: SSVg Velbert 02 öffnet ihre Tore

Die SSVg Velbert arbeitet am Unterbau für ihr Landesliga-Frauenteam. – Foto: SSVg Velbert 02

Die SSVg Velbert 02 veranstaltet am 15. Mai einen Talenttag für Mädchenfußball und richtet sich damit an Spielerinnen der Jahrgänge U9 bis U17 aus der Region Velbert und dem gesamten NRW. Die Veranstaltung findet von 15 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz Am Berg, Poststraße 191, 42549 Velbert, statt.

Offen für vereinslose oder bereits im Verein aktive Mädchen

Ziel des Talenttags ist es, jungen Spielerinnen einen niederschwelligen Zugang zum organisierten Mädchenfußball zu ermöglichen. Die Teilnahme ist ausdrücklich für vereinslose Mädchen ebenso offen wie für Spielerinnen, die bereits in einem anderen Verein aktiv sind. Letztere werden gebeten, eine Probetrainingsbescheinigung ihres aktuellen Vereins vorzulegen.

So funktioniert die Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt per WhatsApp unter Angabe von Name, Geburtsdatum, aktuellem Verein, Position und Kontaktdaten. Für die Altersgruppen U9 bis U13 steht unser Sportlicher Leiter Max Röcker unter der Nummer 0176 82 39 77 96 zur Verfügung, für U15 bis U17 wenden sich Interessierte bitte an Dirk Ringel unter der Nummer 0177 21 44 36 8.