Talentschmiede von Tusa Düsseldorf in der Krise Jahrelang galt Tusa 06 als Top-Adresse für ambitionierte Nachwuchsfußballerinnen in Düsseldorf. Doch aktuell prägen Rückzüge, sportliche Rückschläge und strukturelle Probleme das Bild. Steht das einstige Leistungszentrum vor einem tiefgreifenden Umbruch? von Marcus Giesenfeld · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Tusa Düsseldorf hat schon bessere Zeiten erlebt. – Foto: Patrik Otte

Viele Jahre hinweg war die DJK Tusa 06 Düsseldorf die erste Anlaufstelle in der Stadt für ambitionierte Nachwuchsfußballerinnen. Nicht umsonst warb der Klub aus Flehe mit dem Label eines „Leistungszentrums für den Frauen- und Mädchenfußball“. Wenn man sich die Entwicklung an der Fleher Straße in dieser Saison anschaut, muss allerdings die Frage erlaubt sein: Wieviel Leistung steckt denn noch in Tusas Talentschmiede?

Probleme im Übergangsbereich zu Seniorinnen Zumindest im oberen Altersbereich sind Probleme offenkundig. Aus der WDFV U19-Juniorinnen-Liga, die als Entwicklungsplattform für Spielerinnen auf dem Weg in den Seniorenbereich gilt, zog sich Tusa zu Jahresbeginn zurück. Das letzte Spiel in dieser Klasse dürften alle Beteiligten dabei noch lange in Erinnerung behalten. Beim 1.FC Köln setzte es Anfang Dezember eine 1:23-Abfuhr. Kurz zuvor hatten sich die Verantwortlichen von Marcus Italiani getrennt. Der war nicht nur Trainer dieser U19, sondern auch maßgeblich am Aufbau des Leistungszentrums beteiligt. Eine Entscheidung mit gravierenden Folgen für die Abteilung. Denn mit Italiani verabschiedeten sich eine ganze Reihe von Mitgliederinnen, genau genommen der Großteil seiner Mannschaft. Natürlich spielte auch das eine Rolle bei der Entscheidung, die U19 vom Spielbetrieb abzumelden.

Der Plan war stattdessen, die Kräfte zu bündeln und sich auf den Klassenerhalt der U17 in der Niederrheinliga zu konzentrieren. Doch drei Spieltage vor Schluss hängt auch das Erreichen dieses Minimalziels am seidenen Faden. Am vergangenen Sonntag setzte es im Kellerduell zu Hause gegen Schlusslicht TSV Solingen eine 2:3-Niederlage. Vor den abschließenden Partien gegen Budberg, Hilden und Essen belegt die DJK, die vor zwei Jahren noch in der B-Juniorinnen Regionalliga West mitmischte, einen direkten Abstiegsplatz. Mangel auch in der Quantität Dass es bei Tusa in diesem Altersbereich aktuell nicht nur an der Qualität sondern auch an der Quantität mangelt, wurde am vorletzten Wochenende deutlich. Zum Auswärtsspiel bei Spitzenreiter VfR SW Warbeyen traten die Fleherinnen nicht an. Zwar versicherte die stellvertretende Abteilungsleiterin Bhageshree Modha auf Anfrage, dass der gegnerische Trainer im Vorfeld über den Nicht-Antritt in Kenntnis gesetzt wurde. Doch offenbar kam diese Information in Warbeyen nicht rechtzeitig an. Auf einem vereinseigenen Social Medial-Kanal ließ der Klub wissen, dass Mannschaft und Schiedsrichter schon spielbereit auf dem Platz standen, als sie von der Absage erfuhren.