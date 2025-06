Talentierter Torwart Justin Afegbai verstärkt den FC Alte Haide DSC

Der FC Alte Haide‑DSC München freut sich, mit Justin Afegbai, geboren am 22. Juli 2005, einen vielversprechenden und talentierten Torhüter für die kommende Saison begrüßen zu dürfen. Justin bringt wertvolle Jugendspielerfahrung mit und soll als Torwart die Defensive der Mannschaft stärken.

Justin begann seine fußballerische Laufbahn in der U17 des SC Fürstenfeldbruck und setzte seine Entwicklung in der U19 von Türkgücü München sowie TuS Geretsried fort. In diesen Nachwuchsteams sammelte er wichtige Einsatzerfahrung und entwickelte sich technisch und mental stetig weiter.