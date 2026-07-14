Talentierter Rückkehrer: Franz Fischer wechselt zu Stahl Riesa

Die Kaderplanungen der BSG Stahl Riesa für die neue Sachsenliga-Saison schreiten zügig voran. Als fünften Neuzugang präsentieren die Elbestädter ein hochveranlagtes Talent mit regionalen Wurzeln: Der 18-jährige Franz Fischer wechselt vom FC Erzgebirge Aue an die Elbe und will nach einer langen Leidenszeit bei der BSG im Männerfußball voll durchstarten.
Fischer begann seine fußballerische Reise beim FSV Oschatz, ehe er im Alter von 14 Jahren den Sprung ins renommierte Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Erzgebirge Aue wagte. Im Erzgebirge durchlief er sämtliche Altersklassen von der U15 bis zur U19 und reifte unter professionellen Bedingungen. Seine Qualität stellte er unter anderem in der U19-Nachwuchsliga unter Beweis, in der er 24 Pflichtspiele absolvierte und zwei Treffer erzielte.
Doch das letzte Jahr hielt für den ehrgeizigen Youngster eine harte Prüfung bereit: Ein Kreuzbandriss setzte ihn für insgesamt zehn Monate außer Gefecht. Nun ist die schwere Knieverletzung vollständig auskuriert und der Defensiv- und Mittelfeldspieler brennt darauf, sich in seiner nordsächsischen Heimat im Männerbereich zu beweisen.
Für Fischer ist der Wechsel an die Elbe sowohl eine Rückkehr zu den Wurzeln als auch eine hervorragende Möglichkeit, den Übergang in den Herrenbereich verletzungsfrei und erfolgreich zu gestalten: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit in Aue und habe dort in den vergangenen fünf Jahren eine hervorragende Förderung erfahren. Das letzte Jahr war allerdings von einer langen Verletzungspause geprägt. Durch meinen Kreuzbandriss konnte ich zehn Monate lang nicht spielen. Inzwischen fühle ich mich wieder fit und freue mich darauf, in meiner Heimat für die BSG Stahl Riesa aufzulaufen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen werden.“
Mit Franz Fischer gewinnt die BSG Stahl Riesa ein hungriges Talent, das nach der langen Zwangspause voller Tatendrang steckt. Seine im NLZ erlernten Grundlagen und seine taktische Reife sollen der Mannschaft dabei helfen, die anstehenden Aufgaben in der Sachsenliga erfolgreich anzugehen.