Talentierter Rückkehrer: Franz Fischer wechselt zu Stahl Riesa Der 18-jährige Nachwuchsakteur kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Erzgebirge Aue und sucht nach überstandenem Kreuzbandriss den Durchbruch im Herrenbereich bei der BSG. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tilo Schneider

Die Kaderplanungen der BSG Stahl Riesa für die neue Sachsenliga-Saison schreiten zügig voran. Als fünften Neuzugang präsentieren die Elbestädter ein hochveranlagtes Talent mit regionalen Wurzeln: Der 18-jährige Franz Fischer wechselt vom FC Erzgebirge Aue an die Elbe und will nach einer langen Leidenszeit bei der BSG im Männerfußball voll durchstarten.

Ausbildung im Profi-Nachwuchs und schwerer Rückschlag Fischer begann seine fußballerische Reise beim FSV Oschatz, ehe er im Alter von 14 Jahren den Sprung ins renommierte Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Erzgebirge Aue wagte. Im Erzgebirge durchlief er sämtliche Altersklassen von der U15 bis zur U19 und reifte unter professionellen Bedingungen. Seine Qualität stellte er unter anderem in der U19-Nachwuchsliga unter Beweis, in der er 24 Pflichtspiele absolvierte und zwei Treffer erzielte. Doch das letzte Jahr hielt für den ehrgeizigen Youngster eine harte Prüfung bereit: Ein Kreuzbandriss setzte ihn für insgesamt zehn Monate außer Gefecht. Nun ist die schwere Knieverletzung vollständig auskuriert und der Defensiv- und Mittelfeldspieler brennt darauf, sich in seiner nordsächsischen Heimat im Männerbereich zu beweisen.