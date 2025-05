Talentierter Neuzugang für den TuS Haren

Noah spielt aktuell in der A Jugend Bezirksliga für die JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen und hat dort mit einer beeindruckenden Torquote (22 Tore in 16 Spielen) auf sich aufmerksam gemacht. Ab der kommenden Saison wird sich Noah, nun also dem TuS Haren anschließen.

"Ich bin mir sicher, dass Noah uns in Zukunft viel Freude bereiten wird. Er hat eine enorme Qualität vor dem Tor und ist charakterlich ein super Junge. Der Sprung in den Herrenfussball ist, vor allem in der Emslandliga, natürlich schon ein Großer aber wir werden Noah dabei unterstützen und ihm alle Zeit geben, die er benötig." so Held.

Herzlich willkommen beim TuS Haren Noah