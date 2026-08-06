Talentierter Defensivspieler komplettiert den Kader des SV Holthausen

Der SV Holthausen Biene freut sich, mit dem 18-jährigen Arwin Dietrich einen weiteren vielversprechenden Defensivspieler für die laufende Saison verpflichtet zu haben. Der talentierte Nachwuchsspieler soll die Defensive verstärken und bringt großes Entwicklungspotenzial mit.
Arwin möchte beim SV Holthausen Biene den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn gehen. Sein Ziel ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und sich mit starken Leistungen einen festen Platz in der Mannschaft zu erarbeiten.
Die ersten Fußballschuhe schnürte Arwin in seiner Jugend beim SC Osterbrock. Weitere Stationen folgten beim JFV Cloppenburg, dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen. Zuletzt spielte er für die EmsRookies in Laxten und konnte dort bereits seine ersten Einsatzminuten im Herrenbereich der Bezirksliga sammeln.
Bereits während der Vorbereitung hat Arwin einen positiven Eindruck hinterlassen. Er nahm von Beginn an am Trainingsbetrieb teil und überzeugte das Trainerteam mit seiner Einsatzbereitschaft, seiner Lernbereitschaft sowie seinen Leistungen auf dem Platz. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler mit viel Potenzial, der die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern kann.
„Arwin passt durch sein junges Alter und seine Lernbereitschaft genau in unsere Philosophie, talentierten Fußballern aus der Region die Möglichkeit zu geben, sich im leistungsorientierten Fußball zu etablieren und weiterzuentwickeln. Durch seine flexible Einsetzbarkeit in der Defensive konnten wir nun auch die noch offene Personalie in unserem Kader besetzen und unsere Planungen abschließen“, so Teammanager Jannis Bolk.
Mit der Verpflichtung von Arwin Dietrich schließt der SV Holthausen Biene seine Kaderplanungen für die laufende Saison ab. Der Verein sieht sich personell breit aufgestellt und blickt mit Zuversicht auf die bevorstehenden Aufgaben.