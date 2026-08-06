Talentierter Defensivspieler komplettiert den Kader des SV Holthausen Arwin Dietrich wagt den nächsten Schritt am Biener Busch von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Holthausen Biene freut sich, mit dem 18-jährigen Arwin Dietrich einen weiteren vielversprechenden Defensivspieler für die laufende Saison verpflichtet zu haben. Der talentierte Nachwuchsspieler soll die Defensive verstärken und bringt großes Entwicklungspotenzial mit. Arwin möchte beim SV Holthausen Biene den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn gehen. Sein Ziel ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und sich mit starken Leistungen einen festen Platz in der Mannschaft zu erarbeiten.

Die ersten Fußballschuhe schnürte Arwin in seiner Jugend beim SC Osterbrock. Weitere Stationen folgten beim JFV Cloppenburg, dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen. Zuletzt spielte er für die EmsRookies in Laxten und konnte dort bereits seine ersten Einsatzminuten im Herrenbereich der Bezirksliga sammeln. Bereits während der Vorbereitung hat Arwin einen positiven Eindruck hinterlassen. Er nahm von Beginn an am Trainingsbetrieb teil und überzeugte das Trainerteam mit seiner Einsatzbereitschaft, seiner Lernbereitschaft sowie seinen Leistungen auf dem Platz. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler mit viel Potenzial, der die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern kann.