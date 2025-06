Talentiert und gut ausgebildet: Ein junges Duo für die FCM-Reserve

Mit Malick Hassan Sanogo von der VSG Altglienicke hatte die U23 des 1. FC Magdeburg bis zum Mittwoch erst einen Neuzugang für die anstehenden Aufgaben in der Regionalliga Nordost vorgestellt. Am Tag des ersten Testspiels (6:1 gegen Lupo Martini Wolfsburg) kam allerdings noch ein neues Duo dazu.

"Mit Laurin konnten wir einen hochtalentierten Mittelfeldspieler von unserer Idee überzeugen", freute sich der gleichberechtigte Cheftrainer Pascal Ibold über den Transfer. Schößler kenne "die Region sehr gut", so Ibold: "Außerdem hat Laurin eine super Ausbildung bei RB Leipzig genossen, wir sehen in ihm viel Potenzial."

Während Schößler in Magdeburg seine ersten Schritte im Herrenbereich geht, ist ihm Kenan Aydin dahingehend bereits einen Schritt voraus. Für seinen Ausbildungsverein, die SpVgg Greuther Fürth, lief der gelernte Außenverteidiger in der vergangenen Saison in 27 Regionalliga-Partien für die Reserve auf und verbuchte in diesen neun Scorerpunkte (vier Tore, fünf Vorlagen). Zum Spielerprofil:

>> Kenan Aydin

"Kenan hat schon einige Regionalliga-Spiele in Bayern für die SpVgg Greuther Fürth absolviert. Dort durchlief er eine sehr gute Ausbildung", sagte Ibold über den 20-Jährigen. Dieser sei "ein laufstarker, fußballerisch beschlagener Außenverteidiger, der unserer Defensive Stabilität geben wird", so Ibold weiter.

