Talentiert, jung, erfahren - und weiter beim FC Eintracht Bamberg

Jonas Hartwig wird mehr und mehr eines der Gesichter der Domreiter. – Foto: Sascha Dorsch

Jung, aber bereits erfahren - und talentiert. So lässt sich der Spielertyp, auf den der FC Eintracht Bamberg setzt, kurz und knapp beschreiben. Zwei, die wie die Faust aufs Auge in diese Schablone passen, sind Luis Schneider und Jonas Hartwig. Beide Youngster, die bereits zum (erweiterten) Stammpersonal zählen, tragen auch künftig das Trikot der Domreiter - mindestens eine weitere Saison. Darüber informiert der Bayernligist auf seinen Social Media-Plattformen.

"Mit seinem Ehrgeiz und seiner positiven Entwicklung ist Jonas ein wichtiger Bestandteil unseres Weges und soll auch künftig seinen Beitrag zum Erfolg des FCE leisten", heißt es dort über Jonas Hartwig. Gerade einmal 22 Jahre alt, ist der Defensivspieler bereits eine gefühlte Ewigkeit eine Säule in der oberfränkischen Defensive. Seit mehr als drei Spielzeiten gehört er zu den Eckpfeilern der Mannschaft - egal ob Regional- oder Bayernliga. Zu seinen offensichtlichen Verteidiger-Qualitäten kommt immer mehr auch eine nicht von der Hand zu weisende Torgefährlichkeit hinzu. Vergangene Saison erzielte Hartwig zwei Tore.

Deutlich öfter in der Nähe des gegnerischen Tores zu finden ist Luis Schneider. Der Offensivspieler verbringt seine Fußballerkarriere seit Kindesbeinen an rund um das Fuchs-Park-Stadion. Der 22-Jährige kommt vor allem als Joker zum Einsatz, was aber seine Bedeutung für Mannschaft und Verein nicht schmälert. "Mit seiner Entwicklung, seinem Ehrgeiz und seiner Identifikation mit dem Verein steht Luis sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg unseres Clubs", passen die offiziellen Vereinsworte zu dieser Verlängerung wie eingangs erwähnte Fast aufs Auge.