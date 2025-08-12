Talentförderung hat für TSG Worfelden "hohe Priorität"

Worfelden. Nach dem sechsten Platz in der zurückliegenden Saison hoffen die Fußballer der TSG Worfelden unter der Leitung von Trainer Roberto Cucculliu auch jetzt, im vorderen Drittel der B-Liga Groß-Gerau mitmischen zu können. Zu ihrem Saisonauftakt am vergangenen Sonntag reichte es für die TSG-Fußballer gegen die zweite Mannschaft von Dersim Rüsselsheim immerhin schon mal für einen 1:0-Auswärtssieg. „Unser vorrangiges Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Gleichzeitig sind wir offen dafür, mehr zu erreichen, wenn sich die Chance ergibt“, erklärt TSG-Pressesprecher Maximilian Thomas.

„Besonders stolz sind wir darauf, dass es in den vergangenen Jahren stets eine tolle Stimmung im Team und gesamten Vereinsumfeld gab. Dies möchten wir weiter fortführen“, betont Thomas und fügt hinzu: „Ein weiterer Fokus liegt auf der Einbindung unserer Jugendspieler in den Herrenbereich. Die Förderung der Talente hat für uns eine hohe Priorität. Zudem möchten wir uns auch in dieser Saison wieder in der Fairnesstabelle weit vorne platzieren.“

Was die Zusammensetzung des Kaders angeht, blieb der Kern der Mannschaft zusammen. Und es konnten noch mehrere Neuzugänge gewonnen werden. Dabei bringt der 19-jährige Ali Khedar von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach Erfahrung aus der Verbandsliga Nord mit und wird das Mittelfeld bereichern. Marco Di Sanza kommt von der SKG Walldorf dazu. Marco Steinbrecher und Lukas Graf kehren zur TSG zurück. Aus der eigenen Jugend rücken Luis Perez, Luca De Pascale und Nico Schmitt auf. Und Luis Lentes ist nach seinem Kreuzbandriss wieder dabei.

Auf vier Spieler muss Trainer Roberto Cucculliu dagegen künftig verzichten. Marco Pagano wechselte zum TSV Braunshardt. Hakan Karaaytu, Koray Emral und Cahit Kaya zog es zum VfR Groß-Gerau.

Bruder von Coach Cucculliu trainiert die Zweite

Veränderungen gab es auch in der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga C Groß-Gerau Süd antritt. Dort übernimmt nun Paolo Cucculliu, der Bruder des Erstmannschaftstrainers, die Regie. Stefan Becker und Amer Mahmood, die die Reserve bisher betreut hatten, bleiben dem Team als Spieler erhalten.





