Talententwicklung von "zentraler Bedeutung": SVE bindet U19-Spieler

Der SV Erlbach treibt die Förderung junger Talente weiter voran. Nachdem mit Nick Straßer (19) am Wochenende einer der Leistungsträger des SV Erlbach II bereits erste Bayernligaminuten beim letzten Saisonspiel beim FC Pipinsried sammeln durfte, rücken nun mit Luis Dafinger (18) und Maximilian Grübl (19) zwei vielversprechende Eigengewächse in den Kader der ersten Mannschaft auf.
Für den Verein unterstreicht dieser Schritt die Philosophie, jungen Spielern aus der Region eine Perspektive im höherklassigen Amateurfußball zu bieten.
Beide Nachwuchstalente werden die komplette Sommervorbereitung unter der Leitung von Cheftrainer Lukas Lechner absolvieren und auch erste Erfahrungen in den kommenden Testspielen machen. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase werden sie weiter regelmäßig in der ersten Mannschaft trainieren und zudem Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. Dadurch sollen sie behutsam an das Leistungsniveau der Bayernliga herangeführt werden.
Grübl und Dafinger sind von Klein auf Teil des SV Erlbachs und spielen im Moment in der sehr erfolgreichen U19 der JFG Holzland/ Inn in der Bezirksoberliga. Luis Dafinger, der nun den Sprung in den Kader geschafft hat, durfte am vergangenen Wochenende zudem den großen Erfolg seiner Schwester Laura Dafinger feiern. Die ehemalige Erlbacher Jugendspielerin spielt mittlerweile beim FC Bayern München und gewann mit der DFB-Nationalmannschaft den Titel der U17 Europameisterschaft.
„Es ist für uns als kleiner Verein von zentraler Bedeutung, unsere eigenen Jugendspieler zu entwickeln und ihnen den Weg in den Bayernligafußball zu ebnen“, so Christop Huber, Erlbachs sportlicher Leiter. „Wir sind stolz darauf, dass mit Maximilian und Luis zwei Spieler aus unserem Nachwuchs die Chance bekommen, sich nun im Herrenbereich zu beweisen. Gratulieren möchte ich aber auch noch Nick zum Bayernligadebüt. Er hat es sich mit seinen herausragenden Leistungen in der zweiten Mannschaft, aber auch mit seinem Willen und seinem Ehrgeiz erarbeitet und verdient. Diese Einstellung braucht es“