Talententwicklung von "zentraler Bedeutung": SVE bindet U19-Spieler Dafinger und Grübl rücken in den Kader von Lukas Lechner auf - Sonderlob für Nick Straßer von Thorsten Eisenacker · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

Maxi Grübl (l.) und Luis Dafinger rücken in den Bayernligakader des SVE auf – Foto: Lukas Auer

Der SV Erlbach treibt die Förderung junger Talente weiter voran. Nachdem mit Nick Straßer (19) am Wochenende einer der Leistungsträger des SV Erlbach II bereits erste Bayernligaminuten beim letzten Saisonspiel beim FC Pipinsried sammeln durfte, rücken nun mit Luis Dafinger (18) und Maximilian Grübl (19) zwei vielversprechende Eigengewächse in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Spieler aus der Region soll Perspektive geboten werden Für den Verein unterstreicht dieser Schritt die Philosophie, jungen Spielern aus der Region eine Perspektive im höherklassigen Amateurfußball zu bieten. Beide Nachwuchstalente werden die komplette Sommervorbereitung unter der Leitung von Cheftrainer Lukas Lechner absolvieren und auch erste Erfahrungen in den kommenden Testspielen machen. Nach Abschluss der Vorbereitungsphase werden sie weiter regelmäßig in der ersten Mannschaft trainieren und zudem Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. Dadurch sollen sie behutsam an das Leistungsniveau der Bayernliga herangeführt werden.