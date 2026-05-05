"Talententwickler" Avellino übernimmt Teutonia Weiden Neues Trainer-Gespann übernimmt beim künftigen Landesligisten sofort – Image-Wandel im Fokus von Andreas Santner · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Avellino (li.) übernimmt Teutonia Weiden ab sofort als Trainer. Cemil Temür (re.) konzentriert sich wieder auf die Rolle als Sportlicher Leiter. – Foto: Rösgen, Privat

Bei Teutonia Weiden herrscht Klarheit auf der Kommandobrücke. Während der Abstieg aus der Mittelrheinliga fünf Spieltage vor dem Ende praktisch besiegelt ist, stellt der Verein die Weichen für die kommende Saison in der Landesliga. Mit Giuseppe Avellino übernimmt ein Mann das Ruder, der vor allem für eines steht: die Entwicklung junger Talente. Unterstützt wird der 56-jährige B-Lizenz-Inhaber von Ritchy Taty und Yasin Caliskan. Ungewöhnlich dabei: Das neue Gespann übernimmt ab sofort, um den Umbruch aktiv einzuleiten.

Die mangelnde Kontinuität auf der Trainerposition hat in Weiden zuletzt Spuren hinterlassen. Nachdem man sich Ende März von Ercüment Dönmez getrennt hatte, sprang der sportliche Leiter Cemil Temür interimsmäßig in die Bresche. Dass die Doppelbelastung für ihn keine Dauerlösung sein konnte, daraus machte Temür nie einen Hehl. Mit Avellino wurde nun die Wunschlösung präsentiert, die nicht nur den sportlichen Erfolg zurückbringen, sondern auch den ramponierten Ruf des Vereins geradebiegen soll. Weiden galt lange als Klub, der sportliche Erfolge auch mit finanziellen Anreizen erzwang – dieses Bild soll nun der Vergangenheit angehören. Erfahrung trifft auf Jugend Giuseppe Avellino ist in der Szene kein Unbekannter. Als Gründer der Fußballschule „pfa.sports“ und ehemaliger Coach im Juniorenbereich (u.a. beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind oder SV Bergisch Gladbach 09) hat er sich einen Namen als Talentförderer gemacht. Das passt zur Neuausrichtung der Teutonia, deren Kader einen Altersdurchschnitt von gerade einmal 21,5 Jahren aufweist. Ihm zur Seite steht mit dem 39-jährigen Ritchy Taty (zuletzt U19-Trainer beim SV Lövenich/Widdersdorf) und Yasin Caliskan ein Team zwei Co-Trainer.

„Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, gestaltet das neue Trainerteam bereits seit zwei Wochen gemeinsam mit mir das Training. Ab der nächsten Partie werden sie offiziell übernehmen, während ich nur noch unterstützend zur Seite stehe. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt; wir teilen die gleichen Ansichten und Ziele. Wir waren zwar auch mit anderen Kandidaten im Austausch, sind von der jetzigen Lösung aber absolut überzeugt“, erklärt Temür den frühen Zeitpunkt des Wechsels. Temür: "Ruf komplett wiederherstellen" Temür macht deutlich, dass Avellino genau der richtige Mann für das skizzierte Projekt ist. Es geht um Identifikation und sportliche Substanz statt um teure Schnellschüsse. „Ritchy und Giuseppe besitzen beide die B-Lizenz. Giuseppe bringt eine enorme Erfahrung mit – besonders durch seine Arbeit in Hohenlind und seiner Fußballschule, aus der bereits einige Mittelrheinliga-Spieler hervorgegangen sind. Ich habe ihn bewusst gewählt, weil er diesen Weg der sportlichen Weiterentwicklung voll mitgeht. Er glaubt an das Projekt, das ich seit Wochen skizziere: Wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen und unseren Ruf komplett wiederherstellen“, so der 49-Jährige.