Talente wechseln zum HSV Langenfeld – das schmerzt Berghausen

Dariusz-Alexander Tontsch (li.) und Musa Ceesay verlassen den SSV. – Foto: Spielerprofil

Ausgerechnet in dieser Phase der Saison kommt nun womöglich Unruhe in den Kader der Berghausener. Denn mit Stürmer Dariusz-Alexander Tontsch wechselt bereits der zweite junge Spieler vom SSV zu Lokalrivale HSV Langenfeld. Er folgt dem stets sehr auffälligen Musa Ceesay. Aus Sicht von Trainer Dietrich ist gerade der Zeitpunkt ein unerfreulicher.

Ungewisse Ligazugehörigkeit als großes Manko

Doch nicht nur der Augenblick des Wechsels, der nun überdies öffentlich bekannt ist, ist unglücklich. Es ist das Los, das der SSV als vergleichsweise kleiner Verein in der Region derzeit gezogen und innehat. „Dieses Leid haben wir schon seit dem Aufstiegsjahr“, sagt Dietrich. Damals musste der SSV aufgrund diverser Abgänge aus unterschiedlichen Gründen insgesamt 14 neue Akteure integrieren. Grundsätzlich befand und befindet sich Siegfried Lehnert als Sportlicher Leiter in einer zumeist schlechten Verhandlungsposition. Denn der SSV kann nicht so genau sagen, in welcher Liga er im kommenden Fußballjahr antreten wird. Das war bereits vor dem knappen Aufstieg so, und das ist nun erneut der Fall. „Wir stehen zwischen Baum und Borke“, beschreibt Dietrich passend.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert II SSV Berghausen Berghausen 13:00 PUSH

Dass mit Tontsch und dem Außenbahnspieler Ceesay jetzt erneut zwei Talente den Klub verlassen, schmerzt ihn. Den Nachwuchs hatte speziell Lehnert schließlich entdeckt, nach Berghausen gelotst, und der Verein förderte und befeuerte die Entwicklung. „All die Mühe, die wir reingesteckt haben – diese Früchte möchte man eigentlich selbst ernten“, bekennt Dietrich. „Wir sind nicht glücklich damit.“ Die Beweggründe der jungen Spieler kennt der Coach nicht. Vielleicht geht es um die sportliche Weiterentwicklung – oder einfach ein paar Euro mehr. „Wir haben versucht, ihn zu halten, es aber nicht geschafft“, sagt er über Tontsch. Diese Gespräche beginnen zumeist bereits im Januar. Dietrich hätte sich zumindest einen anderen Zeitpunkt für den Abgang gewünscht als im derzeit akuten Abstiegskampf. Er betont aber auch: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden alles versuchen werden, dass der SSV Berghausen die Klasse hält.“

Berghausen steht vor dem nächsten "Endspiel"

Dieses Vorhaben erhält beim Spiel bei Velbert II eine weitere Episode. Derzeit rangieren die Berghausener auf dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg könnten sie die minimal besser platzierten Hausherren in den Keller hinunterziehen. „Das ist alles so eng da unten, und auch die Spiele sind sehr eng“, beschreibt Dietrich. Die SSVg ihrerseits will sicherlich unbedingt vermeiden, ebenfalls um die Klasse kämpfen zu müssen. Dass sie aber Unterstützung aus dem Regionalligakader erhält, bezweifelt Dietrich. Das widerspräche dem bisherigen Vorgehen. Im Vergleich zum Duell mit Spitzenreiter Reusrath muss sich der SSV wieder mehr Chancen erspielen. Die Defensive wiederum macht einen guten Job. Grundsätzlich aber gilt laut Dietrich: „Jedes Spiel ist für uns ein Endspiel.“