Talente-Förderer Gaydarov verlässt FC Bayern

Peter Gaydarov (li.) sucht eine neue Herausforderung – Foto: SSVg Velbert 02

Nach fünf Jahren am FC Bayern Campus wird U19-Coach Peter Gaydarov den Verein verlassen, um sich einer neuen Herausforderung im Profibereich zu widmen. Der 34-jährige Trainer war in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich des Eiliteklubs tätig – als Cheftrainer der U16, Co-Trainer der U19 und Cheftrainer der U17. In den vergangenen beiden Spielzeiten verantwortete er die U19 und begleitete zahlreiche Talente auf ihrem Weg in den Profifußball. Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung wird auf der Homepage des Rekordmeisters wie folgt zitiert: "Peter hat unsere Nachwuchsarbeit mit großem Engagement und hoher fachlicher Qualität bereichert. Beim FC Bayern entwickeln wir nicht nur Spieler, sondern auch Trainer – Peters Weg ist dafür ein gutes Beispiel.“

Mit dem Abschied vom FC Bayern München endet für Peter Gaydarov eine prägende Zeit im Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Rekordmeisters. Der in Aiglsbach im niederbayerischen Landkreis Kelheim lebende Coach, der zuletzt die U19 des FC Bayern verantwortete, war in den vergangenen Jahren eng mit der Entwicklung zahlreicher Talente auf ihrem Weg in den Profifußball verbunden. Spieler wie Can Uzun und Nathaniel Brown, mit denen Gaydarov beim 1. FC Nürnberg arbeitete, sowie Campus-Talente wie Aleksandar Pavlović, Wisdom Mike, Lennart Karl, Maycon Cardozo, Cassiano Kiala, Deniz Ofli und Felipe Chávez stehen exemplarisch für Spieler, deren Entwicklung er in unterschiedlichen Phasen begleitet hat.

Am FC Bayern Campus steht die Entwicklung junger Spieler traditionell im Mittelpunkt. Gaydarov gelang es dabei, Talententwicklung und sportliche Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich miteinander zu verbinden. Bereits in der Vorsaison erreichte seine Mannschaft das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft und scheiterte dort nur knapp. Auch in dieser Saison setzte sich dieser Trend fort. Trotz eines nochmals verjüngten Kaders behauptete sich die U19 in einer hochkarätig besetzten Gruppe gegen starke Konkurrenz. Namhafte Nachwuchsteams wie Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart sowie der amtierende U17-Meister Borussia Mönchengladbach verpassten die Endrunde. Der FC Bayern qualifizierte sich dagegen für die K.o.-Runde und trifft dort nun auf den Titelverteidiger 1. FC Köln.

Auffällig war die Handschrift des Trainers. Gaydarovs Mannschaft steht für mutigen und offensiven Fußball. Mit 29 Toren in zehn Spielen stellte die U19 eine der gefährlichsten Offensivreihen im deutschen Nachwuchsbereich. Gaydarov selbst blickt mit viel Wehmut auf seine Zeit beim FC Bayern zurück: "Die Zeit am FC Bayern Campus war für mich eine außergewöhnlich schöne und sportlich wie persönlich prägende Zeit. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen, Kolleginnen und Kollegen sowie Spielern, mit denen ich mich in den vergangenen fünf Jahren stetig weiterentwickeln durfte", gibt Gaydarov in der Mitteilung des FC Bayern München zu Protokoll.





Trotz des bevorstehenden Abschieds liegt der Fokus des ehrgeizigen Coaches weiterhin auf dem sportlichen bestmöglichen Abschluss der Saison: "Es ist eine schöne Sache, dass wir uns für die Endrunde qualifiziert haben. Jetzt wollen wir uns gemeinsam für die harte Arbeit der vergangenen Monate belohnen und die Saison noch erfolgreicher abschließen.“ Der nächste Karriereschritt dürfte Gaydarov in den Profibereich führen. Für den 34-Jährigen wäre es die logische Fortsetzung eines Weges, der in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben geführt hat.