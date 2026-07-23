Talente-Doppelpack für den Oberliga-Neuling: "Junge, hungrige Spieler"

Es wird eine Premiere werden: In der neuen Saison gibt der SSC Weißenfels zum ersten Mal seine Visitenkarte in der NOFV-Oberliga Süd ab. Für dieses Vorhaben begrüßt der Landesmeister von Sachsen-Anhalt einen Talente-Doppelpack aus dem Nachwuchs des 1. FC Lokomotive Leipzig.
Hannes Schneider und Tidjane Rafael Sousa Balde schließen sich dem Saalesportclub an. Mit der Verpflichtung der beiden 18-Jährigen setzte der SSC "weiterhin auf junge, hungrige Spieler mit großem Entwicklungspotenzial", schreibt der Oberliga-Neuling zur Vorstellung der Neuzugänge.
Schneider bringe "trotz seiner erst 18 Jahre bereits viel Reife mit", heißt es. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler trug beim Lok-Nachwuchs in der U19-Regionalliga die Kapitänsbinde und glänze "durch seine starke Physis, seine klare Spielvorstellung und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen." Zum Spielerprofil:
"Hannes überzeugt trotz seines jungen Alters schon jetzt in allen Belangen. Er bringt eine enorme Qualität, eine starke Mentalität und eine große Klarheit in seinem Spiel mit", lobt Maik Zimmermann, der Sportliche Leiter des Aufsteigers, das Mittelfeldtalent. "Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird und freuen uns sehr, dass er sich für den SSC Weißenfels entschieden hat."
Etwas offensiver als Schneider dürfte Tidjane Rafael Sousa Balde seinen Platz in der Mannschaft finden. Der "offensive Allrounder" besteche "durch seine enorme Technik, seine Trickstärke und seinen großen Ehrgeiz", heißt es in der Vereinsvorstellung. "Rafa ist ein Spieler, der sich ständig weiterentwickeln möchte und nun den nächsten Schritt in der Oberliga gehen will." Zum Spielerprofil:
SSC-Trainer Marc Barthmuß sieht im Neuzugang für die Offensive einen "extrem spannenden Spieler mit viel Potenzial", wie er erklärt. "Er ist technisch hervorragend ausgebildet, mutig im Eins-gegen-Eins und vor allem sehr lernwillig. Wir sind überzeugt, dass wir an seiner Entwicklung noch sehr viel Freude haben werden", ergänzt der 30-Jährige.