Talente-Doppelpack für den Oberliga-Neuling: "Junge, hungrige Spieler" Oberliga Süd +++ Der SSC Weißenfels begrüßt Hannes Schneider und Tidjane Rafael Sousa Balde von Lokomotive Leipzig von Kevin Gehring · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sophie Lisker

Es wird eine Premiere werden: In der neuen Saison gibt der SSC Weißenfels zum ersten Mal seine Visitenkarte in der NOFV-Oberliga Süd ab. Für dieses Vorhaben begrüßt der Landesmeister von Sachsen-Anhalt einen Talente-Doppelpack aus dem Nachwuchs des 1. FC Lokomotive Leipzig.

Hannes Schneider und Tidjane Rafael Sousa Balde schließen sich dem Saalesportclub an. Mit der Verpflichtung der beiden 18-Jährigen setzte der SSC "weiterhin auf junge, hungrige Spieler mit großem Entwicklungspotenzial", schreibt der Oberliga-Neuling zur Vorstellung der Neuzugänge. Mittelfeldspieler trug bei Lok Leipzig die Kapitänsbinde Schneider bringe "trotz seiner erst 18 Jahre bereits viel Reife mit", heißt es. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler trug beim Lok-Nachwuchs in der U19-Regionalliga die Kapitänsbinde und glänze "durch seine starke Physis, seine klare Spielvorstellung und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen." Zum Spielerprofil:

>> Hannes Schneider "Hannes überzeugt trotz seines jungen Alters schon jetzt in allen Belangen. Er bringt eine enorme Qualität, eine starke Mentalität und eine große Klarheit in seinem Spiel mit", lobt Maik Zimmermann, der Sportliche Leiter des Aufsteigers, das Mittelfeldtalent. "Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird und freuen uns sehr, dass er sich für den SSC Weißenfels entschieden hat."