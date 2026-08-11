Talente des SV 98 und RW wollen nachlegen Die nächsten Punkte sollen her: Mit diesem Anspruch gehen Hessenligist SV Darmstadt 98 U21 und Verbandsligist RW Darmstadt die jeweiligen Aufgaben am Mittwoch an. von Oliver Strerath · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser

Abschluss: Emin Aykir (links, hier im Spiel gegen Pars Neu-Isenburg) erzielte zuletzt das entscheidende Tor beim 2:1-Sieg von RW Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga beim VfB Ginsheim. Auf Treffer des Torjägers hoffen die Darmstädter auch am Mittwoch gegen den VfR Fehlheim. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Der Respekt vor dem jeweiligen Gegner ist vorhanden. Doch auch das Wissen um die eigene Stärke. So gehen der SV Darmstadt 98 U21 und RW Darmstadt den Wochenspieltag mit dem Anspruch an, drei Punkte zu holen. Die Lilien-Talente wollen dies am Mittwoch (Anstoß jeweils 19 Uhr) in der Partie der Fußball-Hessenliga bei RW Walldorf in die Tat umsetzen, die Rot-Weißen zeitgleich im Verbandsliga-Spiel gegen den VfR Fehlheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 19:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf SV Darmstadt 98 (U21) SV Darmstadt 98 (U21) II 19:00 PUSH Die Videoanalyse bestärkte die ersten Erkenntnisse. "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, waren in der Offensive aber zu wenig zwingend", sagt Lilien-Trainer Patrick Kurt und ging noch einmal auf das 1:1 des Hessenligisten zuletzt gegen Hadamar ein. In Walldorf sollen und wollen die Talente des SV 98 mehr Torgefahr ausstrahlen.

Kurt lässt sich dabei aber nicht von den Ergebnissen des Gegners (zwei Niederlagen) beirren. "Das wird ein echtes Brett", sagt der Trainer, der dennoch eine klare Vorgabe hat. Die Lilien (bisher vier Punkte) wollen den nächsten Schritt machen in ihrer Entwicklung und sich dafür belohnen. "Wir wollen nachlegen, wir wollen gewinnen. Dieses Ziel hat die Mannschaft immer."