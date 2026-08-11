Talente des SV 98 und RW wollen nachlegen

Darmstadt. Der Respekt vor dem jeweiligen Gegner ist vorhanden. Doch auch das Wissen um die eigene Stärke. So gehen der SV Darmstadt 98 U21 und RW Darmstadt den Wochenspieltag mit dem Anspruch an, drei Punkte zu holen. Die Lilien-Talente wollen dies am Mittwoch (Anstoß jeweils 19 Uhr) in der Partie der Fußball-Hessenliga bei RW Walldorf in die Tat umsetzen, die Rot-Weißen zeitgleich im Verbandsliga-Spiel gegen den VfR Fehlheim.
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Die Videoanalyse bestärkte die ersten Erkenntnisse. "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, waren in der Offensive aber zu wenig zwingend", sagt Lilien-Trainer Patrick Kurt und ging noch einmal auf das 1:1 des Hessenligisten zuletzt gegen Hadamar ein. In Walldorf sollen und wollen die Talente des SV 98 mehr Torgefahr ausstrahlen.
Kurt lässt sich dabei aber nicht von den Ergebnissen des Gegners (zwei Niederlagen) beirren. "Das wird ein echtes Brett", sagt der Trainer, der dennoch eine klare Vorgabe hat. Die Lilien (bisher vier Punkte) wollen den nächsten Schritt machen in ihrer Entwicklung und sich dafür belohnen. "Wir wollen nachlegen, wir wollen gewinnen. Dieses Ziel hat die Mannschaft immer."
Der Respekt vor dem Gegner ist groß. Schließlich hat sich Fehlheim, mit zwei klaren Siegen in die Saison gestartet, diesen Respekt auch verdient. "Nach dem Aufstieg und diesem Start herrscht beim VfR Euphorie – das wird eine große Herausforderung für uns", sagt Dominik Lohrer. Der Trainer der Rot-Weißen weiß natürlich auch, was seine Mannschaft imstande zu leisten ist – die Darmstädter müssen sich nicht verstecken. Im Gegenteil.
"Wir haben unsere Qualitäten und die wollen wir auf den Platz bringen", so Lohrer, der sich die richtige, erfolgsbringende Mischung aus den Leistungen seines Teams bisher wünscht. Zum Verbandsliga-Auftakt spielten die Rot-Weißen gut, verloren aber mit 1:3 gegen Pars Neu-Isenburg. Am vergangenen Sonntag lief es weniger rund, doch sprang der erste Saisonsieg (2:1 in Ginsheim) heraus – weil die Effizienz stimmte. Gegen Fehlheim soll nun beides passen: Leistung und Effizienz, damit auch das Ergebnis stimmt.