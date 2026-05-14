Talente bleiben erhalten

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg setzt seine Personalplanung mit Blick auf die kommende Saison konsequent fort – und verbindet dabei Erfahrung mit Perspektive. Nachdem der Verbandsligist zuletzt bereits die Zusagen von Fabrice Hansch, Florian Müller und Dominik Richter als erfahrenem Kern vermeldet hatte und zudem mit Sandro Bätzing einen entscheidenden Offensivfaktor sowie mit Phil Schnegelsberg trotz schwerer Knieverletzung eine wichtige Stütze gehalten hat, rücken nun zwei Namen in den Vordergrund, die für die Zukunft stehen: David Bley und Paul Müller bleiben in Dörnberg.

Bley ist seit zwei Jahren Teil des FSV und hat sich nach Vereinsangaben mit seiner Vielseitigkeit und Entwicklung zu einem festen Bestandteil des Teams gearbeitet. Besonders auf der Außenverteidiger-Position habe der 21-Jährige in dieser Saison überzeugt – mit defensiver Stabilität, technischem Können und auffälligem Offensivdrang. Der Klub beschreibt ihn als Spieler, der „längst im Bergstadion angekommen“ sei – eine Formulierung, die im Amateurfußball meist mehr meint als reine Einsatzzeiten: Verlässlichkeit, Anpassungsfähigkeit und eine Rolle, die auch in der Kabine zählt.

Noch deutlicher fällt die Perspektive bei Paul Müller aus: Der 22-Jährige wird in der kommenden Saison fest zum Verbandsliga-Kader gehören. Der FSV spricht von einem „nächsten Schritt“ – und untermauert ihn mit Zahlen, die im regionalen Fußball selten unbemerkt bleiben. 33 Tore in der Vorsaison, aktuell bereits 23 Treffer in der laufenden Spielzeit (KOL/KLB) – dazu erste Einsätze in der Verbandsliga. Müller gilt als schneller und torgefährlicher Angreifer, dessen Entwicklung die Verantwortlichen offenbar gezielt in Richtung höheres Niveau lenken wollen.