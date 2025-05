Talente aus der Eifel und Trier greifen nach dem Pott

Nach zwei Jahren als Trainer des JFV Vulkaneifel wäre es für Uwe Schüller der perfekte Abschied: Mit seinem Team, das die Saison in der Rheinlandliga auf Platz zwei oder drei abschließen wird, greift er am Himmelfahrtstag nach dem Rheinlandpokal. Vor den klassenhöheren Gästen aus der A-Junioren-Regionalliga hat der 63-jährige frühere Coach des TuS Daun, der SG Ellscheid und des FSV Salmrohr Respekt. Wie man Favoriten ein Bein stellen kann, haben seine Schützlinge indes zuletzt im Halbfinale bewiesen: Dort gab es einen 3:2-Erfolg im Elfmeterschießen über den Koblenzer Ligakonkurrenten Eintracht Trier. Von deren Trainer Christian Esch will sich Schüller, der seine Mission beim JFV nun als erfüllt sieht und sich ein „anderes, spannendes Projekt woanders“ vorstellen kann, noch einige Informationen über Rot-Weiß einholen. Generell steht die Marschroute der Vulkaneifeler, die sieben Stammvereine aus drei Fußballkreisen umfassen, aber fest: „Wir wollen aggressiv in den Zweikämpfen sein, den Gegner stressen und ihm ein hochintensives Duell liefern.“ Ihren Teil zu einer weiteren Überraschung sollen die Zuschauer in Gillenfeld beitragen. Schüller rechnet mit mindestens 500 Besuchern. Wer sein Nachfolger wird, steht nach seinen Angaben aktuell noch nicht fest. Auch das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern: Allein fünf Akteure, darunter auch Schüllers Sohn Emilio, rücken in den Kader der ersten Mannschaft der SG Ellscheid auf, vier weitere spielen in der kommenden Saison für den ebenfalls in der Bezirksliga angesiedelten SV Lüxem.

„Es wird ein 50:50-Spiel“, glaubt Eintracht-Trainer Markus Schottes. In der Regionalliga entschied die Eintracht beide Partien mit 2:0 für sich, wobei insbesondere das Rückspiel „stets offen“ war, so Schottes. „Über die Saison hinweg waren wir die stärkere der beiden Mannschaften, vor allem was die Konstanz und die Stabilität in der Defensive angeht“, zeigt sich der Trainer zuversichtlich für das Finale, mahnt jedoch auch: „Koblenz ist in diesem Jahrgang ebenfalls richtig stark.“ Bei der Eintracht ist man jedenfalls bereit für das Endspiel, wie Schottes unterstreicht: „Es wird sicherlich hart umkämpft sein, und dieses Duell war in der Vergangenheit oft auch mal hitzig. Wir wollen einen kühlen Kopf bewahren und hoffentlich beweisen, dass wir die beste Mannschaft im Rheinland sind und auf den Punkt abliefern können.“

Finale der C-Junioren: SG 2000 Mülheim-Kärlich – Eintracht Trier (Donnerstag, 17 Uhr, Kunstrasenplatz im Schulzentrum Mülheim)

Mit sage und schreibe 33:1-Toren in fünf Spielen sind die C-Junioren von Eintracht Trier bis ins Finale des Rheinlandpokals gestürmt. Dort trifft der Regionalligist nun auf die klassentiefere SG Mülheim-Kärlich. Trotz der Favoritenrolle, die sein Team innehat, macht Trainer Fabio Fuhs deutlich: „Wir sind überhaupt nicht bereit, das Gefühl aufkommen zu lassen, dass wir das Spiel nicht ernst nehmen.“ Vielmehr wolle seine Mannschaft direkt dominant auftreten und schnellstmöglich klare Verhältnisse schaffen. „Diese Selbstüberzeugung haben wir. Es ist das wichtigste Spiel der Saison.“ Etwas knifflig ist die Situation, weil einige Trierer Spieler erst zwei Tage vor dem Finale vom Auswahl-Lehrgang in Duisburg zurückkehren und entsprechend wenig Zeit zur Regeneration haben. „Wir nehmen das so an und beißen noch mal auf die Zähne. Es ist noch eine Menge bei uns im Tank“, betont Fuhs.

Finalrunde der D-Junioren um den Rheinlandpokal (Donnerstag, ab 12.10 Uhr, in Norken/Westerwald)

Ebenfalls am Himmelfahrtstag stehen sich acht Teams aus dem Verbandsgebiet zunächst in zwei Gruppen gegenüber. Qualifiziert haben sich aus regionaler Sicht die SpVgg 1958 Trier und die JSG Prümer Land. Außerdem kämpfen der JFV Wolfstein WW/Sieg, die Sportfreunde Eisbachtal, die TuS Koblenz I und II sowie der SV Rheinbreitbach und der Ahrweiler BC um den Sieg.