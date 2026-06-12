Talent von Rot-Weiß Oberhausen gibt dem SV Budberg einen Korb Während die Aufstiegsenttäuschung beim SV Budberg langsam verarbeitet wird, laufen die Planungen für die vierte Landesliga-Saison bereits auf Hochtouren. Anfang der Woche mussten die Rheinberger allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen. Carl Becker, als einer von drei externen Neuzugängen für die kommende Spielzeit fest eingeplant, zog seine Zusage überraschend zurück und schließt sich stattdessen dem Rivalen und Landesliga-Meister SV Scherpenberg an. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Rückschlag auf dem Transfermarkt für den SV Budberg. – Foto: Markus Becker

Einen ähnlichen „Wortbruch im Lügenmonat Juni“, wie es jüngst der Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop gegenüber dem RevierSport bezeichnete, erlebten die Essener gleich in drei Fällen. Budbergs Trainer Tim Wilke fand ebenfalls deutliche Worte und schloss sich dem Statement des künftigen Ligakonkurrenten an.

Wilke kritisiert kurzfristige Absage „Wenn selbst die guten Charaktere nicht mehr zu ihrem Wort stehen, dann ist der Amateurfußball irgendwann am Ende. Aber am Ende trauern wir keinem Spieler nach. Nach Budberg muss man zu 100 Prozent wollen. Wenn das nicht gegeben ist und man nach anderen Werten als den unseren sucht, dann sind wir nicht der richtige Verein“, stellt der Coach klar. Der 18-jährige Carl Becker sollte die Innenverteidigung verstärken. Der Moerser stammt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen und hatte sich nach einem Kreuzbandriss zuletzt erfolgreich zurück auf den Platz gekämpft. Der Kontakt war über Alessandro Hochbaum zustande gekommen, mit dem Becker früher gemeinsam ins Ruhrgebiet pendelte.

Die Verantwortlichen halten nun die Augen und Ohren offen, um die entstandene Lücke zu schließen. Einfach gestaltet sich die Suche nach weiteren Verstärkungen von anderen Klubs für den Dorfverein aber nicht. „Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich gerne noch einen linken Offensivspieler und einen Innenverteidiger dazuholen. Aber unsere Spielräume sind maximal begrenzt“, sagt der Budberger Trainer. Verabschiedungen beim Saisonabschluss Neben den Personalplanungen standen beim Saisonabschluss bekanntlich auch mehrere Verabschiedungen auf dem Programm. Offiziell verabschiedet wurde durch Ruben Temath unter anderem Henrik Lerch. Der 44-Jährige hatte seit 2020 als Sportlicher Leiter einen wichtigen Anteil an der positiven Entwicklung der Budberger Seniorenmannschaften und den sportlichen Erfolgen der vergangenen Jahre.