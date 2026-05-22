Talent von 1860 verstärkt Pipinsried - Götzendörfer verlängert

Matthias Roithmayr (re.) verstärkt zur neuen Saison den FC Pipinsried. – Foto: Verein

Der FC Pipinsried treibt seine Kaderplanung weiter voran und verstärkt sich mit einem talentierten Mittelfeldspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München. Matthias Roithmayr soll künftig im Zentrum neue Impulse setzen. Zudem gibt es auch Kontinuität im Trainerteam: Co-Trainer Mario Götzendörfer hat seinen Vertrag beim FC Pipinsried ebenfalls um ein weiteres Jahr verlängert.

"Mit Matthias Roithmayr bekommen wir einen sehr interessanten, 20jährigen Spieler für unser Mittelfeld dazu. Er war in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler in der U19 des TSV 1860 München und hat dort mit starken vier Toren und vier Assists auch offensiv richtig Akzente gesetzt! In dieser Saison hat er in seiner ersten Herrenrunde bereits 16 Einsätze in einer sehr starken U21 gesammelt – das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Matthias bewegt sich sehr gut in den Räumen, ist technisch und taktisch top ausgebildet und bringt ein richtig gutes Gesamtpaket mit! In den Gesprächen hat er uns auch charakterlich total überzeugt! Als Spieler aus dem Landkreis Pfaffenhofen kennt er das Umfeld und auch das Leben in einem ‚Dorfverein‘ – das passt einfach richtig gut! Wir sind überzeugt, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnehmen kann", erklärt der FCPi ausführlich in einer offiziellen Pressemitteilung zu den Beweggründen.

Matthias Roithmayr selbst sagt: "Ich schätze mich sehr glücklich über den Wechsel zum FC Pipinsried und die neue Aufgabe. Der Verein hat mir von Anfang an ein richtiges Gefühl gegeben und es beeindruckt mich, mit wie viel Einsatz hier gearbeitet wird. Ich freue mich, Neues zu lernen, der Mannschaft zu helfen und mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln."