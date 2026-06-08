Talent vom HSV kehrt nach Hildesheim zurück Der 20-jährige Außenbahnspieler kommt von der U23 des Hamburger SV und soll die Offensive der Domstadtelf beleben von red · Heute, 08:23 Uhr · 0 Leser

Der VfV 06 Hildesheim setzt seinen personellen Umbruch mit einem weiteren entwicklungsfähigen Spieler fort. Mit Nilavan Prabakaran wechselt ein in Hildesheim geborener Offensivspieler von der U23 des Hamburger SV an die Pottkuhle. Der 20-Jährige bringt Erfahrung aus Nachwuchsleistungszentren und der Regionalliga mit.

Der VfV 06 Hildesheim hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Mit Nilavan Prabakaran schließt sich ein vielversprechender Offensivspieler der Domstadtelf an. Der 20-Jährige kommt von der U23 des Hamburger SV und kehrt damit in seine Heimatstadt zurück. Prabakaran durchlief eine hochklassige Ausbildung im Nachwuchsfußball. Über die Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig führte ihn sein Weg zuletzt nach Hamburg. Dort sammelte er bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich und absolvierte 17 Einsätze in der Regionalliga Nord, in denen ihm zwei Treffer gelangen.

Eine Verletzung bremste seine Entwicklung zwischenzeitlich aus. Mittlerweile ist der Außenbahnspieler jedoch vollständig genesen und blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe beim VfV 06. Regionalliga-Erfahrung und Entwicklungspotenzial Sportlich verspricht sich der Oberligist viel von seinem Neuzugang. Prabakaran gilt als dynamischer und technisch versierter Offensivspieler, der flexibel auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann. Besonders seine Geschwindigkeit und seine Fähigkeit im Eins-gegen-Eins zeichnen ihn aus.