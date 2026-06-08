Talent vom HSV kehrt nach Hildesheim zurück

Der VfV 06 Hildesheim setzt seinen personellen Umbruch mit einem weiteren entwicklungsfähigen Spieler fort. Mit Nilavan Prabakaran wechselt ein in Hildesheim geborener Offensivspieler von der U23 des Hamburger SV an die Pottkuhle. Der 20-Jährige bringt Erfahrung aus Nachwuchsleistungszentren und der Regionalliga mit.
Der VfV 06 Hildesheim hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Mit Nilavan Prabakaran schließt sich ein vielversprechender Offensivspieler der Domstadtelf an. Der 20-Jährige kommt von der U23 des Hamburger SV und kehrt damit in seine Heimatstadt zurück.
Prabakaran durchlief eine hochklassige Ausbildung im Nachwuchsfußball. Über die Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig führte ihn sein Weg zuletzt nach Hamburg. Dort sammelte er bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich und absolvierte 17 Einsätze in der Regionalliga Nord, in denen ihm zwei Treffer gelangen.
Eine Verletzung bremste seine Entwicklung zwischenzeitlich aus. Mittlerweile ist der Außenbahnspieler jedoch vollständig genesen und blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe beim VfV 06.
Sportlich verspricht sich der Oberligist viel von seinem Neuzugang. Prabakaran gilt als dynamischer und technisch versierter Offensivspieler, der flexibel auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann. Besonders seine Geschwindigkeit und seine Fähigkeit im Eins-gegen-Eins zeichnen ihn aus.
„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim VfV 06 Hildesheim. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich habe sofort gespürt, dass es der richtige Schritt ist“, sagt Prabakaran auf der Vereinshomepage. „Jetzt möchte ich schnell in der Mannschaft ankommen und meinen Teil zum Erfolg beitragen. Ich denke, dass ich viel von dem, was ich zuletzt in Hamburg gelernt habe, hier in Hildesheim im Sinne der Mannschaft umsetzen kann.“
Auch die Vereinsführung sieht im Offensivspieler einen wichtigen Baustein für die kommende Saison. „Nilavan bringt trotz seines jungen Alters bereits eine sehr gute fußballerische Ausbildung und großes Entwicklungspotenzial mit“, erklärt die sportliche Leitung. „Er verfügt über Tempo, Dynamik und die Fähigkeit, Spiele auf den Außenbahnen zu beleben.“
Mit der Verpflichtung von Prabakaran setzt der VfV 06 seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Die Hildesheimer arbeiten weiter an einer ausgewogenen Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und jungen, entwicklungsfähigen Akteuren.
Der Neuzugang fügt sich dabei nahtlos in das Profil der bisherigen Kaderplanung ein. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Nachwuchsniveau, ersten Erfahrungen in der Regionalliga und seinen regionalen Wurzeln verkörpert er genau den Spielertyp, auf den die Verantwortlichen künftig verstärkt setzen wollen.
Für Prabakaran beginnt damit das nächste Kapitel seiner Karriere ausgerechnet dort, wo seine fußballerische Reise einst ihren Anfang nahm: in Hildesheim.