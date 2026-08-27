Talent vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin verstärkt Regionalligist

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde hat sich in der Regionalliga Nordost personell verstärkt. Mit dem 19-jährigen Tim Blaszczak schließt sich ein Nachwuchstalent vom 1. FC Union Berlin auf Leihbasis den Luckenwaldern an, die am kommenden 7. Spieltag den BFC Dynamo empfangen.

Eine vielversprechende Kaderergänzung gibt es beim FSV 63 Luckenwalde in der laufenden Saison der Regionalliga Nordost. Der 19 Jahre alte Tim Blaszczak wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin ins „Seele“. Das Mittelfeldtalent durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des Berliner Kooperationspartners und schaffte im Sommer den Sprung von der U19 direkt in den Profikader der Köpenicker.

Große Vorfreude in der Führungsetage

Der FSV zeigt sich erfreut über den geglückten Leihdeal und hebt die Qualitäten des jungen Neuzugangs hervor. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, wie folgt: „Natürlich haben wir Tim in den letzten Jahren in zahlreichen Wettkämpfen gesehen und waren frühzeitig an einer Verpflichtung interessiert. Dass wir Tim nach seinem Sprung zu den Profis nun auf Leihbasis bei uns haben, freut uns enorm. Luckenwalde ist für ihn nicht unbekannt, er hat in mehreren Vergleichen beider Vereine mitgewirkt. Er fühlt sich in der Mittelfeldzentrale wohl, verteidigt lauffreudig und intensiv und kann das Spiel mit Ball lenken. Wir wissen das Vertrauen aller Parteien in uns als Verein zu schätzen und möchten nun bestmöglich an seiner Entwicklung mitwirken.“

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 live PUSH

Der Blick auf die anstehende Heimaufgabe

Neben dieser personellen Weichenstellung richtet sich die volle Aufmerksamkeit des FSV 63 Luckenwalde auf den nächsten sportlichen Prüfstein in der Regionalliga. Am 7. Spieltag steht für den FSV 63 Luckenwalde am Sonntag, den 30.08.2026, um 14 Uhr die Heimpartie gegen den BFC Dynamo auf dem Programm. Gegen den Traditionsverein gilt es vor heimischer Kulisse, die Qualitäten auf den Platz zu bringen und um wichtige Punkte zu kämpfen.