Talent & Rückkehrer: Ammerthal holt noch zwei Neue

Mit Simon Pirner angelten sich die Ammerthaler ein hoffnungsvolles Talent aus der Umgebung. Beim Landesligisten soll der 22-jährige Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen, hoffen die Verantwortlichen. Helfen könnte dabei der Umstand, dass Simons Brüder Noah und Fabio bereits zum DJK-Kader zählen. Nun ist das Brüder-Trio komplett. „Es freut mich sehr, dass sich ein weiteres Talent aus der Region uns noch vor Wechselfristende angeschlossen hat. Simon hat ein großes Potenzial sich in der Liga durchzusetzen. Er ist gewillt, den nächsten Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Karriere zu machen. Dass er es drauf hat, belegt seine Statistik der letzten Jahre auch im Herrenbereich“, gibt Tobias Rösl in einer Vereinsmeldung zu Protokoll. Nach seiner Jugendzeit bei der JFG Obere Vils spielte Pirner für den 1.FC Schlicht und konnte dort in den letzten Jahren mit konstant guten Leistungen überzeugen. Das zeigen allein schon die Zahlen. So erzielte er in 84 Einsätzen in der Bezirksliga Nord starke 36 Tore.



Ein altbekanntes Gesicht in Ammerthal ist Vinzenz Stemp. Für den 26-jährigen Defensivmann ist eine Rückkehr, nachdem er bereits von 2018 bis 2020 für die DJK spielte. Es folgten Engagements beim damaligen Bezirksligisten SV Raigering sowie ab Sommer 2023 beim TuS Rosenberg in der Kreisliga Süd. „Vinzenz war ja schon mal bei uns. Wir kennen seine Fähigkeiten und es freut mich sehr, dass er die Chance nochmal nutzen möchte. Es wird ein aufwendiger Weg werden, ihn wieder in einen optimalen Zustand zu bringen. Wenn er es jedoch durchzieht, werden beide Seiten ihre Freude haben. Wir sind froh, dass Vinz wieder zurück ist“, skizziert Sportdirektor und Coach Rösl, dessen Mannschaft am kommenden Samstag den SC 04 Schwabach empfängt.