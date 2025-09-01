Talent Stange kommt auf Leihbasis aus Hamburg SV Elversberg: Saarländer holen Spieler vom Erstligisten HSV

„Wir freuen uns sehr, dass Otto unsere Offensive im weiteren Verlauf der Saison verstärken wird. Sein Potenzial steht außer Frage. Er bringt mit seiner kreativen Spielweise, seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke wichtige Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun und uns viel Freude bereiten werden“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Otto Stange ergänzt: „Der offensive Fußball, der bei der SV Elversberg gespielt wird, passt sehr gut zu mir. Ich bin sicher, dass ich mich hier nicht nur gut weiterentwickeln kann, sondern gemeinsam mit dem Team und dem Verein auch eine tolle Zeit haben werde. Ich freue mich darauf und werde alles geben, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison erleben.“

Der gebürtige Hamburger Otto Stange, den die SV Elversberg ausgeliehen hat, ist seit drei Jahren für den Hamburger SV im Einsatz. Nach seinen fußballerischen Anfängen beim FC St. Pauli, dem SC Victoria Hamburg und dem Eimsbütteler TV wechselte der 1,87 Meter große Angreifer 2022 ins Nachwuchsleistungszentrum des HSV und machte dort schnell die nächsten Entwicklungsschritte. Bereits im Alter von 16 Jahren spielte er parallel in der U17- und U19-Bundesliga und wurde aufgrund seiner starken Leistungen frühzeitig in das Training der Profi-Mannschaft integriert. Am 31. Oktober 2023 wurde Otto Stange beim DFB-Pokal-Spiel gegen Arminia Bielefeld erstmals in den Kader der ersten Mannschaft berufen. Wenige Monate später folgte die langfristige Vertragsverlängerung beim HSV, die seine Perspektive im Profi-Bereich unterstrich. Sein Pflichtspiel-Debüt für die erste Mannschaft gab er am 08. November 2024 im Zweitliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig – seitdem kam er in der Saison 2024/2025 auf 14 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie einen weiteren im DFB-Pokal. In der gerade begonnenen Erstliga-Saison wurde der 25-fache Junioren-Nationalspieler am vergangenen Wochenende beim Heimspiel des HSV gegen den FC St. Pauli eingewechselt.