Talent mit Ausrufezeichen: SV Lauingen-Bornum verpflichtet Max Press

– Foto: André Nückel

Der SV Lauingen-Bornum hat seinen fünften Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Max Press wechselt vom BSC Acosta zur SVLB und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Herrenbereich mit.

Der 18-Jährige kam bei den Braunschweigern sowohl in der U19 als auch in der Landesliga-Mannschaft zum Einsatz. Mit dem Wechsel nach Lauingen-Bornum möchte Press den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und sich im Bezirksliga-Alltag etablieren.

Gelungener Einstand auf der Bornumer Sportwoche

Seine ersten Eindrücke im neuen Umfeld hinterließ der Offensivspieler bereits während der Bornumer Sportwoche. Dort empfahl sich Press mit einem Tor und einer Torvorlage und zeigte früh, welches Potenzial in ihm steckt.