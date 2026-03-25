Talent Kerem Bakir will sich weiter in der Bayernliga beweisen Der 19-jährige Außenverteidiger hat seinen Vertrag bei der DJK Gebenbach verlängert von Florian Würthele · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Bleibt der DJK Gebenbach treu: Kerem Bakir. – Foto: Izmire

Bei der DJK Gebenbach schreitet die Kaderplanung immer weiter voran. Dieser Tage gab Sportlicher Leiter Erdal Izmire bereits die Verlängerungen von Jonas Obendorfer, Dominik Späth und Leon Kipry bekannt. Nun gibt es eine weitere Zusage aus dem Bestandskader. So kann der Nord-Bayernligist auch in der kommenden Saison auf Kerem Bakir zählen. Wie Izmire am Mittwoch informiert, hat der 19-jährige Außenverteidiger seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite agieren kann, bleibt den Oberpfälzern somit weiterhin erhalten.

Bakir gilt als vielversprechendes Talent und konnte seit seinem Wechsel aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg im vergangenen Sommer eine kontinuierlich positive Entwicklung nehmen. Mit seiner Einsatzbereitschaft und seinem technischen Können hat er sich mittlerweile einen festen Platz im Gebenbacher Team erarbeitet. In der laufenden Bayernligasaison kam er bislang 15 Mal zum Einsatz. Neun Mal stand er dabei in der Startelf. Zuvor hatte der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler viele Jahre lang die Nachwuchsmannschaften des Clubs durchlaufen.



Entsprechend glücklich ist Erdal Izmire über Bakirs Ja-Wort: „Kerem ist ein Top-Talent und zudem ein super Typ. Seit er vom NLZ des FC Nürnberg zu uns gestoßen ist, hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sind uns sicher, dass er diesen Weg auch in Zukunft fortsetzen wird“, sagt der sportliche Leiter.





Ordentlich im Aufwand sind die Mannen von Trainer Dominic Rühl aktuell in der Bayernliga Nord. Der 2:1-Auswärtscoup beim Tabellenführer SC Eltersdorf war der dritte Sieg in Folge. Bis auf Platz sechs ist die DJK geklettert. Allerdings trügt der Schein aufgrund des sehr engen Tabellenbildes. Dementsprechend soll am kommenden Wochenende nachlegt werden. Da kommt der Tabellen-Dreizehnte TSV Kornburg an den Urspringer Weg nach Gebenbach.