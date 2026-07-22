Talent für die Zukunft: Germania verpflichtet Roi Kaba 18-jähriger Mittelfeldspieler soll mit Technik und Spielwitz neue Impulse im Zentrum setzen von red · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder setzt seinen eingeschlagenen Kurs fort und verstärkt sich mit einem weiteren vielversprechenden Nachwuchsspieler. Roi Kaba wechselt zur Germania und soll im defensiven Mittelfeld den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Mit der Verpflichtung von Roi Kaba erweitert der 1. FC Germania Egestorf-Langreder seinen Kader um einen weiteren entwicklungsfähigen Spieler. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler hinterließ bereits in der laufenden Vorbereitung einen überzeugenden Eindruck und empfahl sich mit seinen Leistungen für einen Platz im Oberliga-Kader. Technisch stark und zweikampfstark Kaba bringt Qualitäten mit, die im zentralen Mittelfeld gefragt sind. Neben einer ausgeprägten Technik und einem guten Dribbling überzeugte der junge Spieler insbesondere durch seine Zweikampfstärke und seine Spielintelligenz. Mit seiner dynamischen Spielweise soll er der Germania zusätzliche Optionen im Zentrum eröffnen.

Der Verein sieht in dem Neuzugang großes Entwicklungspotenzial und traut ihm zu, sich langfristig zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft zu entwickeln. Ehrgeizige Ziele für die erste Oberliga-Saison Auch Kaba blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe. „Germania ist ein junges Team, und genau das gefällt mir. Es gibt viel Konkurrenz, die jeden Spieler besser macht. Gleichzeitig habe ich vom ersten Tag an großen Respekt und eine herzliche Aufnahme im Team erfahren“, sagt der 18-Jährige auf der Instagram-Seite des Vereins.