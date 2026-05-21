Talent des TSV 1860 München wechselt in die Reserve von Borussia Dortmund

Die Löwen lassen Abwehrtalent Finn Fuchs ablösefrei zu Borussia Dortmund II ziehen. Dort hat der 20-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.
Eben noch die Meisterschaft mit dem TSV 1860 München II gefeiert, nun wurde der Abgang bekannt. Der TSV 1860 München lässt Nachwuchstalent Finn Fuchs, der in dieser Saison dreimal im Drittligakader der Löwen stand, ablösefrei zu Borussia Dortmund ziehen. Der Vertrag des 20-Jährigen läuft bei den Sechzgern am 30. Juni aus. Auch wenn Fuchs noch ohne Einsatz in der 3. Liga ist, so galt er als vielversprechendes Nachwuchstalent und war offiziell fester Bestandteil des Profikaders.
Der Linksverteidiger, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, lief seit 2021 für die Mannschaften der Münchner auf. Zuvor wurde er in der Jugend von Rot-Weiss Erfurt und im Deutschen Fußball-Internat Bad Aibling ausgebildet. Bei Borussia Dortmund ist er für die zweite Mannschaft vorgesehen, die in der Regionalliga West spielt. Wie der BVB bekannt gab, hat der Noch-Löwe einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben.
Fuchs war in dieser Saison Stammspieler der zweiten Mannschaft und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Elf von Trainer Alper Kayabunar mit dem Meistertitel krönte. In seinen 31 Einsätzen, die fast immer über die volle Distanz gingen, gelangen ihm zudem sechs Tore. Seinen bisher einzigen Pflichtspiel-Einsatz für die erste Mannschaft durfte er im vergangenen August beim 8:0-Sieg der Löwen im Toto-Pokal gegen den TSV Geiselbullach feiern, als er eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde.
Neben dem Abwehrspieler verlassen auch weitere Talente den Verein. Schon seit Wochen steht ein Transfer von Clemens Lippmann, der in dieser Saison den Durchbruch bei den Löwen schaffte, fest. Der Abgang von Torwart Miran Qela wurde am letzten Spieltag bekannt gegeben. Noah Klose, der im Februar seinen ersten und bisher einzigen Drittliga-Einsatz feiern durfte, hat ebenfalls einen nur noch bis Ende Juni gültigen Vertrag.