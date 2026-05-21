Talent des TSV 1860 München wechselt in die Reserve von Borussia Dortmund

Finn Fuchs wechselte 2021 vom DFI Bad Aibling zum TSV 1860 München. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Eben noch die Meisterschaft mit dem TSV 1860 München II gefeiert, nun wurde der Abgang bekannt. Der TSV 1860 München lässt Nachwuchstalent Finn Fuchs, der in dieser Saison dreimal im Drittligakader der Löwen stand, ablösefrei zu Borussia Dortmund ziehen. Der Vertrag des 20-Jährigen läuft bei den Sechzgern am 30. Juni aus. Auch wenn Fuchs noch ohne Einsatz in der 3. Liga ist, so galt er als vielversprechendes Nachwuchstalent und war offiziell fester Bestandteil des Profikaders.

Der Linksverteidiger, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, lief seit 2021 für die Mannschaften der Münchner auf. Zuvor wurde er in der Jugend von Rot-Weiss Erfurt und im Deutschen Fußball-Internat Bad Aibling ausgebildet. Bei Borussia Dortmund ist er für die zweite Mannschaft vorgesehen, die in der Regionalliga West spielt. Wie der BVB bekannt gab, hat der Noch-Löwe einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben.