Talent des 1. FC Nürnberg schließt sich Rot-Weiß Erfurt an

Die U23 des 1. FC Nürnberg muss in der in Kürze beginnenden Saison 2025/26 auf die Dienste von Sofiane Iken e verzichten. Der 20-jährige luxemburgische Nationalspieler wechselt zum FC Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga Nordost. Der Defensivmann hat in der thüringischen Landeshauptstadt einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben.

Chefcoach Fabian Gerber freut sich auf den Neuzugang und wird in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Soso hat in Gotha sehr unaufgeregt und souverän agiert. Er strahlte Ruhe aus und ist zweikampfstark. Mit ihm haben wir eine gute Verstärkung für unsere Hinterreihen gewonnen. Er verleiht unserer Defensive noch mehr Variabilität und Stabilität. Er bringt genau die fußballerischen Eigenschaften mit, die wir für unsere Defensive suchen."

In der abgelaufenen Saison 2024/25 kam Ikene insgesamt 20 Mal für die U23 des 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und war Stammspieler unter Coach Andreas Wolf. Für das Debüt bei den Profis in der 2. Liga reichte es allerdings (noch) nicht. Dabei kann der 20-Jährige bereits eine bemerkenswerte internationale Karriere vorweisen: Mit der U17-Nationalmannschaft Luxemburg nahm er 2022 an der Europameisterschaft teil. 2022 debütierte er dann auch für die A-Nationalmannschaft des Groherzogtums und kam in der Nations League gegen die Färöer Inseln. Mit 16 durfte er zum ersten Mal in der luxemburgischen ersten Liga, der BGL Ligue, ran und feierte mit F91 Düdelingen gleich die Meisterschaft.