Talent der EmsRookies wechselt an den Biener Busch

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Der Wechsel von Franz Vehring aus der U19-Mannschaft der EmsRookies zum SV Holthausen Biene markiert einen bedeutenden Schritt in der bisherigen Laufbahn des jungen Talents und sorgt bei den Verantwortlichen des SV Holthausen Biene für große Begeisterung. Franz zählt zu den größten Lingener Talenten in seinem Alter und gilt als Spieler mit großem Potenzial. „Wir sind sehr froh, dass Franz sich trotz sehr vieler weiterer Anfragen für unser Konzept und unseren Verein entscheiden hat. Aus diesem Grund haben wir auch schon frühzeitig den Kontakt gesucht und einen Wechsel im Sommer priorisiert. In den Trainingseinheiten der laufenden Saison mit unserer Mannschaft konnte er sich direkt beweisen und auch das Trainerteam von seinem Können überzeugen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Franz bei uns die optimalen Möglichkeiten bekommt, um sich sportlich und auch persönlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.

Mit der U19 des SV Olympia Laxten spielt Franz aktuell in der Landesliga Weser-Ems. In neun Spielen konnte er 8 Tore erzielen und mit der Mannschaft den zweiten Tabellenplatz belegen. Zudem gehörte er in der Hinrunde auch schon zum Kader der ersten Herrenmannschaft von Olympia Laxten und kann trotz seines jungen Alters bereits 7 Einsätze, darunter auch einige in der Startelf, vorweisen. Ende 2024 verbrachte der 18-Jährige bereits in der 11. Klasse der Gaston Day School in North Carolina ein Auslandssemester und konnte mit dem School Soccer Team die State Championships gewinnen. Selbst konnte er in 23 Spielen 29 Tore und 22 Vorlagen zum Erfolg der Mannschaft beitragen und wertvolle Erfahrungen sammeln.