Talent bleibt beim Bezirksligisten, Kreisligist mit Zugang

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 19-Jährige musste früh einen schweren Rückschlag verkraften: Kurz nach seinem Wechsel aus der U19 des TSV Weilheim erlitt er einen Kreuzbandriss. Doch Mayer kämpfte sich bemerkenswert schnell zurück und stand bereits ein halbes Jahr später wieder auf dem Platz.

Der SV Ebersbach/Fils setzt weiterhin auf ein junges Talent mit großer Mentalität. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Neckar/Fils hat bestätigt, dass Luca Mayer dem Verein erhalten bleibt.

In der laufenden Saison kam er auf Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft und überzeugte vor allem durch Einsatz und Einstellung.

Beim SVE gilt er als Vorbild für den Nachwuchs und als Spieler, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.

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SV Weidenstetten

Der SV Weidenstetten verstärkt seine Offensive mit einem Rückkehrer. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Donau/Iller begrüßt mit Timo Bemsel einen echten Weidenstetter zurück im Verein.

Bemsel durchlief die Jugend beim SVW und sammelte anschließend Erfahrung bei mehreren Stationen, unter anderem beim SV Asselfingen, TSV Langenau und SC Geislingen. Nun kehrt er zu seinem Heimatverein zurück.

Als klassischer Mittelstürmer soll er künftig für mehr Torgefahr im Angriff sorgen und dem Team zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Beim SV Weidenstetten zeigt man sich erfreut über die Rückkehr eines Spielers, der den Verein bestens kennt.

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