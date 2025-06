Hoffnungsvoller Jungspund: Jaroud Kanze – Foto: Verein

Talent aus den eigenen Reihen: Wacker befördert Kanze Der 18-jährige Offensivspieler soll den Durchbruch in der Regionalliga Bayern schaffen

Das aufstrebende SVW-Offensivtalent Jaroud Kanze schafft den Sprung aus dem vereinseigenen Nachwuchsleistungszentrum in den Herrenbereich der Salzachstädter und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2027. Der 18-Jährige hat bereits in der vergangenen Saison durch seine starken Leistungen in der U19-Bayernligamannschaft auf sich aufmerksam gemacht, zählte dadurch in der zweiten Saisonhälfte bereits zum Kader der Regionalliga-Herrenmannschaft und verzeichnete hier bereits seine ersten vier Einsätze.

Daneben absolvierte Kanze in der abgelaufenen Spielzeit 2024/2025 insgesamt 16 Partien für die U19 und erzielte dabei elf Treffer in der Bayernliga. Der Rechtsfuß begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Eintracht Freising, wo er in der U12, U13 und U15 durch die Quote von 98 Toren in 62 Spielen hervorstach. Nach einem anschließenden Jahr im DFI Bad Aibling zog es den Angreifer ins Nachwuchsleistungszentrum des SV Wacker. Nach drei Saisons für die diversen U17- und U19-Mannschaften der Oberbayern mit 23 Toren bei insgesamt 51 Einsätzen wird Kanze ab der Saison 2025/2026 für Burghausen in der Regionalliga Bayern mit der Rückennummer 21 auf Torejagd gehen.

"Jaroud hat sich in den vergangenen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum hervorragend weiterentwickelt und hat sich seinen ersten Vertrag im Herrenbereich in der Regionalliga-Mannschaft durch konstant gute Leistungen verdient. Wir freuen uns, dass wir Jaroud auch weiterhin auf seinem Weg begleiten dürfen und sind davon überzeugt, dass er die nächsten Entwicklungsschritte machen wird. Gleichzeitig ist dies ein weiterer Nachweis für die sehr gute Arbeit, die in unserem Nachwuchsleistungszentrum geleistet wird, was in Zukunft auch im Rahmen der Lizenzierung als DFB-Leistungszentrum noch intensiviert werden soll“, erklärt Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH.