Talent aus dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg wechselt zum Burger BC

In eigener Hand hat der Burger BC den Aufstieg in die Landesliga nicht mehr. An den letzten beiden Spieltagen muss der Tabellenzweite der Landesklasse 2 auf einen Patzer des SV Irxleben hoffen, um doch noch zum Titel zu kommen. Die Planungen für die neue Saison laufen allerdings mit dem nächsten vielversprechenden Neuzugang weiter.