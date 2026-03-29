Taktische Umstellung als Schlüssel zum Sieg - Menzing holt 3 Punkte von Corinna Rduch · Heute, 21:24 Uhr · 0 Leser

Untermenzinger Damen konnten sich endlich wieder mit 3 Punkten belohnen. – Foto: Elisa Kohl

Schwierige Bedingungen auf Naturrasen machten Untermenzing den Start beim TSV Rott/Lech schwer. Auf dem unebenen Untergrund taten sich die Blau-Roten zunächst schwer ins Spiel zu finden und gerieten nach einem Fehler im Aufbau mit 1:0 in Rückstand, Wandt verwandelte per Traumtor aus der Distanz (10.). Doch die Antwort folgte prompt: Pichlmaier erzielte den stark bejubelten Ausgleich (24.). Rott-Lech kombinierte sich munter Richtung Menzing’s Tor, doch die Defensive um Herbold & Bartkowiak ließ nichts anbrennen, Keeperin Triller spielte aufmerksam mit.

In der 2. Halbzeit stellte Coach Schönberger taktisch um. Der SV Untermenzing kam immer besser ins Spiel, presste hoch und ging nach einem überragenden Zuspiel von Winter verdient mit 1:2 durch Doppeltorschützin Pichlmaier in Führung (60.). Kurz darauf konnte Winter nach langem Ball von Gritz nur durch eine Notbremse gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rduch souverän zum 1:3 (83.). Untermenzing blieb spielbestimmend und hätte durch Crocioni nach starkem Hereinspiel von Greß über Steiner noch erhöhen können, verpasste das 1:4 jedoch knapp.