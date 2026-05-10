„Taktisch, läuferisch – einfach super“ – Oberweikertshofen kämpft sich zum Remis

Oberweikertshofens Dominik Widemann (blaues Trikot) im Spiel gegen den Fc Stätzling (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der Absteiger wollte sich anständig verabschieden. Trotz einer Schwächephase holte der SC Oberweikertshofen noch einen Punkt beim TSV Aindling.

Sportlich ging es für den SC Oberweikertshofen im letzten Auswärtsspiel der Saison beim TSV Aindling um nichts mehr. Trotzdem hatte SCO-Trainer Paolo Maiolo vor dem Spiel an die Ehre seiner Spieler appelliert: Der schon feststehende Absteiger wolle sich so anständig wie möglich aus der Saison verabschieden. Und das gelang am Freitagabend. Mit viel Moral entführte die Maiolo-Truppe ein 2:2 (0:0)-Unentschieden vom Tabellenelften.

Die Mannschaft hat großartig Fußball gespielt.

Paolo Maiolo

Der SCO-Coach war nach der Partie voll des Lobes für seine Spieler. „Die Mannschaft hat großartig Fußball gespielt.“ Ganz gleich, ob sie von Beginn an auf dem Platz standen oder eingewechselt wurden: Alle hängten sich voll rein. „Taktisch, läuferisch – einfach super“, schwärmte Maiolo.

Dass es trotz der starken Leistung nicht zu drei Punkten reichte, lag an einer rund zehnminütigen Schwächephase, die sich die Gäste leisteten. In der traf Aindling gleich doppelt. Zunächst glich Laurin Völlmerk die Oberweikertshofener Führung aus (63.). Nur zwei Minuten später drehte Markus Kugler die Begegnung zugunsten der Gastgeber (65.). Zuvor hatte Christoph Sdzuy den SCO nach mustergültiger Vorarbeit von Dominik Widemann in Führung geschossen (60.). In der ersten Halbzeit hatten sich beide Mannschaften weitgehend neutralisiert und jeweils nur eine Großchance zugelassen – beide wurden vergeben.

Nun hätten die Oberweikertshofener den Kopf in den Sand stecken können. Doch die Spieler nahmen sich die Worte ihres Trainers offenbar zu Herzen. Anstatt aufzugeben, drängten sie entschlossen auf den Ausgleich und wurden schließlich belohnt. Nach einem Steckpass des mitspielenden Co-Trainers Maximilian Schuch lief Bryan Stubhan aufs Aindlinger Tor zu, umkurvte noch zwei Gegenspieler und schloss trocken zum 2:2 ab (81.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. (Thomas Benedikt)