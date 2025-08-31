„Taktisch eine Klasse Mannschaftsleistung“ – Oberweikertshofen springt aus Abstiegszone

Als Tabellenletzter ist der SC Oberweikertshofen zum FC Stätzling gereist. Als Tabellenelfter ist der SCO wieder zurückgekehrt.

Oberweikertshofen – Nach dem dritten Saisonsieg herrscht beim SC Oberweikertshofen wieder bessere Laune. Mit einem 2:0 (0:0) im Gepäck konnte die Elf von Spielertrainer Simon Schröttle am Sonntagabend die Heimreise vom Aufsteiger FC Stätzling antreten. Vor 140 Zuschauern erzielten Bryan Stubhan und Moritz Leibelt im zweiten Durchgang die Treffer.

„Das war heute mal wieder ein Auftritt von unserer Mannschaft, den ich mir gern auch einmal zu Hause im Waldstadion wünschen würde“, meinte Weikertshofens Sportlicher Leiter Dominik Widemann gut gelaunt. Bereits zur Halbzeitpause hätte die Schröttle-Elf führen müssen, statt mit einem torlosen 0:0 in die Kabine zu verschwinden „Da sind wir mit unseren Chancen noch sehr fahrlässig umgegangen“, musste Widemann feststellen.

Großchancen vor der Halbzeitpause

Man habe den Aufsteiger über die gesamten 90 Minuten im Grunde genommen gut im Griff gehabt, berichtete Spielertrainer Schröttle. Auch er trauerte allerdings den dicken Chancen von Stubhan, Yenal Strauß und Maxi Schuch in den ersten 45 Minuten nach. „Eine Pausenführung wäre hochverdient gewesen, zumal Stätzling keine zwingende Chance hatte“, so Schröttle.

In den zweiten 45 Minuten hatte sich Stätzling allerdings auf Oberweikertshofen etwas besser eingestellt. Kurioserweise machten aber dann die Weikertshofener ihre Tore, während die Elf von Stätzlings Trainer Raffael Semke auf maximal zwei, drei Annäherungen Richtung Weikertshofener Kasten kam. Ein großes Lob erhielt der in die Mannschaft zurückgekehrte Fabian Willibald, der wesentlich zur Stabilität der zuletzt unsicheren Hintermannschaft beitrug.

Ausfälle gut kompensiert

Der Oberweikertshofener Führungstreffer resultierte aus einem Geschenk des Stätzlinger Torhüters Fabian Rosner, so dass Bryan Stubhan das Leder nur noch ins leere Tor schießen musste. Und das 2:0 von Moritz Leibelt wurde von Yenal Strauß nach einer Balleroberung und Stubhans genauen Pass in den gegnerischen Strafraum vom SCO-Spielführer perfekt abgeschlossen.

Oberweikertshofens Fußballvorstand Martin Steininger, ansonsten kein Mann großer Worte, sagte nach dem Sieg: „Taktisch eine Klasse Mannschaftsleistung. Der Trainer hat die Mannschaft super eingestellt, nachdem doch etliche Spieler passen mussten.“ Sein Dank galt dabei Moritz Wizani und Tino Karlitschek von der zweiten Mannschaft, die in der Schlussphase aushalfen. (Dieter Metzler)